HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Domates yüklü kamyon köprüden uçtu!

Domates yüklü kamyon köprüden uçtu!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2020 12:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon, köprüden aşağı uçtu. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay olayın dehşetini gözler önüne serdi. Feci kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Halil Saday’ın (26) kullandığı 33 BTY 79 plakalı kamyon, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine giderken freninin boşalması sonucu Fırat Nehri üzerindeki köprüden aşağı uçtu. Kazada ters dönen kamyonun sürücüsü ağır yaralanırken içerisinde bulunan domatesler ise etrafa saçıldı. Olay yerine giden itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası önce Birecik Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ters dönen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken etrafa saçılan domatesler ise vatandaşlar ve görevliler tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı! 'Nasıl başardın?' Buse Terim'den değişim cevabı!
Tıbbi ve bez maskeler nasıl üretiliyor? 3 kritere dikkatTıbbi ve bez maskeler nasıl üretiliyor? 3 kritere dikkat
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

İftar vakti silahlar konuştu! Yaralılar var

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

Yasak dinlemedi, çırılçıplak denize girdi

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...Gören bir daha dönüp bakıyor

400 bin liralık araca öyle bir şey yaptı ki...

Arnavutköy'de korkunç anlar! Virajı alamayınca...

Korkunç anlar! Virajı alamayınca...

Oruçluyken uyumak orucu zedeler mi?

Oruçluyken uyumak orucu zedeler mi?

Tıbbi ve bez maskeler nasıl üretiliyor? 3 kritere dikkat

Tıbbi ve bez maskeler nasıl üretiliyor? 3 kritere dikkat

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı! Faciaya kıl payı

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı! Faciaya kıl payı

Yasak dinlemediler, Bakırköy Sahili'nde çay ve nargile içtiler

Yasak dinlemediler! Çay ve nargile içtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.