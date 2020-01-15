Domuz gribinden korunma yolları neler? Domuz gribi 2020 belirtileri

Domuz gribinden korunma 2020 yılına girmemizle birlikte en çok araştırdığımız konular arasında yer aldı. Son 2 yıldır etkisini yitiren domuz gribi 2020 yılında yeniden etkisini hissettirdi. Hastanelerin acillerinin dolmasına neden olan domuz gribi geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde iki çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bu acı haberle birlikte sağlık uzmanları domuz gribinden korunmanın yolları hakkında bilgi vermeye başladı. Peki domuz gribinden korunmak için ilaç mı kullanmalıyız yediklerimize mi dikkat etmeliyiz? İşte uzmanlardan domuz gribinden korunma yolları ile ilgili maddeler...

Domuz gribi 2020 belirtileri neler? Domuz gribi 2020 belirtileri öncesinde domuz gribi nedir sorusunu yanıtlamak gerek. Halk arasında ‘domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirterek “H1N1’in de yer aldığı gribal enfeksiyonlar; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkarken, zatürreye varan ciddi hastalıklara yol açabiliyor” diyor.

Domuz gribinden korunma yolları Domuz gribinden korunma yolları ile ilgili bilgi veren Dr. Keramettin Şar, hastalığın virüs bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında ortaya çıktığını belirtiyor. Dr. Keramettin Şar, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şar, domuz gribinden korunma noktasında alınacak 8 kritik önlem olduğunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Domuz gribinden korunmak için kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmayın Domuz gribinden korunma noktasında özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar virüslerin kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle domuz gribinden korunmak için şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının. Bulunduğunuz ortamda pencereleri ara sıra açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın.

Domuz gribinden korunma yolları arasında öpüşme de var! Birbirini görünce hemen öpmeyin Domuz gribinden korunmak istiyorsanız virüsler havaya yayılan tükürük damlacıkları nedeniyle çok çabuk bulaştığından birbirinizi görünce hemen öpmeyin, uzaktan başınızla selam vermekle yetinin. Çok yakın mesafeden konuşmamaya özen gösterin. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının.

Domuz gribinden korunmak için ne yemeliyiz? Domuz gribinden korunma konusundaki en önemli hususlardan biri de şüphesiz yedikleriniz. Salgına karşı vücut direncinizin kuvvetli olması şart. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin. Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünlerinizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüketin. Dengeli ve kaliteli beslenin, bol su için.

Domuz gribinden korunma yolları arasında düzenli uyku da yer alıyor Domuz gribinden korunma noktasında sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da şart. Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi, domuz gribine de davetiye çıkarıyor. Bu nedenle domuz gribinden korunmak istiyorsanız en az 6 saat uyumaya özen gösterin.

Domuz gribinden korunmanın önemli bir maddesi de grip aşısı Domuz gribinden korunma konusunda bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar “Hamileler, 70 yaş üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalabalık ortamlarda çalışanlar (kışla, okul, hastane vb) her yıl grip aşısı olmalıdır. 50 yaş üzeri herkesin de zatürre aşısı olması gerekir. Zatürre aşısının iki çeşidi bulunuyor; eskiden 5 yılda bir yapılması gerekiyordu ancak son dönemde geliştirilen zatürre aşısını hayatınızda bir sefere mahsus yaptırmanız yeterli oluyor” diyor.

Domuz gribinden korunmak için hareketsizlikten kaçının Domuz gribinden korunma yollarını uygulamaya karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken başka bir konu da hareket. Hareketsizlik kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara zemin hazırlıyor. Hava soğuk da olsa haftanın 3 günü yarım saat tempolu yürümek bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmaya fayda sağladığından mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya dikkat edin.

Hapşırırken mendil kullanın Grip virüsleri ellerimizde, burun salgısında ve öksürüp hapşırırken etrafa yaydığımız partiküllerde yaşıyor. Bu virüsler etrafımızdaki eşyalarda, toplu taşıma araçlarındaki tutacaklarda, kapı kollarında hatta bir süre havada canlı kalıyor. Sağlıklı kişilere de solunum yolu veya göz mukozalarından giriyor. Bu nedenle ellerinizi sık sık sıcak su ve sabunla iyice yıkayın, öksürüp hapşırırken elinizin içini değil, tek kullanımlık kağıt mendil kullanın ve her kullanımdan sonra çöpe atın. Evde ortak havlu kullanmayın.