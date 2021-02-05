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  4. 'Domuz yağı ile büyü' olayında yeni gelişme: Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı

'Domuz yağı ile büyü' olayında yeni gelişme: Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı

05.02.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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'Domuz yağı ile büyü' olayında yeni gelişme: Kocasının yasak aşkını öğrenince yapmıştı

Kayseri'de, kocasının ilişki yaşadığı kadını ondan uzaklaştırmak için oturduğu apartmana domuz yağı benzeri bir krem sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Kezban M. (37) hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kezban M., geçen yıl 8 Nisan'da Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 12 katlı apartmanın girişindeki halı ile zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürerek ayrıldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan ve 52 ailenin yaşadığı apartmanda koronavirüs paniğine yol açan Kezban M., polis tarafından gözaltına alındı. Bina ise dezenfekte edildi. Binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu iddia edilen Kezban M., 'mala zarar vermek' suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kezban M. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararında, 'mala zarar verme' suçunun oluşmadığı belirtilerek, herhangi bir zarar tespit tutanağının oluşturulmadığı ve zararın meydana gelmediği anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi. Kezban M.’nin savcılık ifadesine de yer verilen kararda özetle, eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisini öğrendiğini, ismini bilmediği bir kişiden kreme benzer sıvı aldığını, eşinin gönül ilişkisi olduğu kişinin evinin zil kenarı ve duvarlarına sürdüğünü belirttiğine yer verildi.

(DHA)

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