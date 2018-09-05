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Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 21:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak" açıklamasında bulundu.

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

ABD Başkanı Trump, "İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak" açıklamasını yaptı.

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