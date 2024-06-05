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  4. Van kırsalında teröre darbe! İlyas Ayas dahil 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van kırsalında teröre darbe! İlyas Ayas dahil 3 terörist etkisiz hale getirildi

05.06.2024 08:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Başkale kırsalında jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-41’ operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van kırsalında teröre darbe! İlyas Ayas dahil 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başkale kırsalında “Bozdoğan-41” operasyonu düzenlendi.

SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 BTÖ mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğu tespit edildi.

Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları ise devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van terörist
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