Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

New York Times gazetesine göre Donald Trump, daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalanıyor. Gazeteye göre Trump, Twitter'ı "politikaları konusunda bir atlama tahtası," "muhaliflerine karşı bir sopa" ve "kendini övmek için bir mecra" olarak kullanıyor. Hal böyleyken Trump’ın Twitter’da yaptığı her paylaşım, attığı her adım mercek altına alınıyor.

Trump’ın son olarak Twitter’da yaptığı bir ‘beğeni’ pek çok kişinin kafasını karıştırdı. 73 yaşındaki Başkan, HBO dizisi Insecure ile ilgili bir tweet’i beğendi.

“Bu gece Insecure’un bu şekilde bitmesini istiyorum. Lanet olsun Molly” şeklindeki tweet’te The Color Purple (Mor Yıllar) filminden bir sahne gif olarak paylaşılmıştı.

"OY ALMAYA ÇALIŞIYOR" DEDİLER

Trump’ın Twitter’da takip etmediği bir kullanıcının paylaşımını beğenmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Yapılan yorumlar arasında, Trump’ın siyahilerin oyunu almaya çalıştığı belirtildi.

Trump’ın seyircisi olduğu düşünülen Insecure dizisi, iki siyahi kadının ırkıçılık karşısında yaşadıklarını komik bir dille anlatıyor.