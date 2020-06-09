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Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Twitter’ı etkili kullanan ve attığı her tweet mercek altına alınan ABD Başkanı Donald Trump, takipçisi olmadığı bir Twitter kullanıcısının mesajına ‘beğeni’ göndermesiyle kafaları karıştırdı. ABD’de ırkçılığın ve şiddetin gündemde olduğu bugünlerde Trump’ın bu beğenisiyle siyahların oyunu almaya çalıştığı yorumları yapıldı.

Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

New York Times gazetesine göre Donald Trump, daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalanıyor. Gazeteye göre Trump, Twitter'ı "politikaları konusunda bir atlama tahtası," "muhaliflerine karşı bir sopa" ve "kendini övmek için bir mecra" olarak kullanıyor. Hal böyleyken Trump’ın Twitter’da yaptığı her paylaşım, attığı her adım mercek altına alınıyor.

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Trump’ın son olarak Twitter’da yaptığı bir ‘beğeni’ pek çok kişinin kafasını karıştırdı. 73 yaşındaki Başkan, HBO dizisi Insecure ile ilgili bir tweet’i beğendi.

“Bu gece Insecure’un bu şekilde bitmesini istiyorum. Lanet olsun Molly” şeklindeki tweet’te The Color Purple (Mor Yıllar) filminden bir sahne gif olarak paylaşılmıştı.

"OY ALMAYA ÇALIŞIYOR" DEDİLER

Trump’ın Twitter’da takip etmediği bir kullanıcının paylaşımını beğenmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Yapılan yorumlar arasında, Trump’ın siyahilerin oyunu almaya çalıştığı belirtildi.

Trump’ın seyircisi olduğu düşünülen Insecure dizisi, iki siyahi kadının ırkıçılık karşısında yaşadıklarını komik bir dille anlatıyor.

Öte yandan Trump’ın beğendiği tweet’te bahsedilen Steven Spielberg’in yönettiği 1985 yapımı Mor Yıllar filmi de siyahi bir kadının hikayesine odaklanıyor. Filmde Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover gibi isimler rol alıyor.

Filmin konusu ise şöyle: 1900'lerin başında, güneyli bir siyahi kız olan Celie, önce babası olarak bildiği kişi tarafından hamile bırakılır, ardından yıllar boyunca efendisi olarak göreceği adama evlenmek üzere adeta satılır.

Kocasından gördüğü şiddete rağmen tek tesellisi kız kardeşi Nettie'nin yazdığı mektuplardır. Oysa kocasi Nettie'nin mektuplarının ona ulaşmasına engel olmaktadır. Celie sonunda kuru gürültüye papuç bırakmayacak güçlü bir kadın olan Sofia ile tanışacak ve ondan çok şey öğrenecektir.

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