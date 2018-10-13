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Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson ile bugün Oval Ofis'te görüşeceğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçen harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

'BRUNSON İÇİN ANLAŞMA YOKTU'

"Brunson’ın serbest kalması için bir anlaşma yoktu. Rehinlerin serbest bırakılması için anlaşma yapmam. Fakat ABD tarafında büyük bir takdir var. Ve bu iyi, belki de çok iyi Türk-ABD ilişkilerine yol açacak"


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Anahtar Kelimeler:
Trump erdoğan rahip Brunson

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam resmen bizle dalga geçiyor artık akpartili değilim !!!
bu teşekkür de neyin nesi reis?? yargı yapmadımı yoksa?
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