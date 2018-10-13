Donald Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Serbest bırakılan Rahip Brunson ile 21:30'da Oval Ofis'te görüşeceğim. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Brunson, çok zor zamanlardan geçen harika bir Hristiyan. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

'BRUNSON İÇİN ANLAŞMA YOKTU'

"Brunson’ın serbest kalması için bir anlaşma yoktu. Rehinlerin serbest bırakılması için anlaşma yapmam. Fakat ABD tarafında büyük bir takdir var. Ve bu iyi, belki de çok iyi Türk-ABD ilişkilerine yol açacak"

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018



