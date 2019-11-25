Dondurulmuş embriyo transferi son derece sağlıklı!

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, dondurulmuş embriyo transferinin tüp bebek işleminin önemli bir aşaması olduğunu, bu işlemin son derece sağlıklı olduğunu ve etkili sonuçları olduğunu belirtiyor.

Embriyo dondurma işleminde, embriyolar gerektiğinde kullanılmak üzere -196 derecede dondurulur. İşlem başarılı yapıldığı takdirde başarı oranı oldukça yüksektir. Taze embriyo transferi ile başarılı bir gebelik elde edilemediğinde veya elde edilen gebelikler düşükle sonlandığında dondurulmuş embriyo transferi etkili bir alternatif çözüm oluyor. İleride anne olmak isteyen ancak farklı sebeplerden dolayı şu an çocuk sahibi olmayı düşünmeyen adaylar için de dondurulmuş embriyo işlemi son derece önemli.

HERKESE DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ YAPILABİLİR Mİ?

Şu anda taze ve dondurulmuş transfer başarıları eşit gözüküyor. Ancak; embriyolarda genetik test planı var ise, rahim içerisinde transfere engel sorun var ise, zorunlu durumlarda transfer ertelenecek ise mecburen embriyoların dondurulması gerekiyor.