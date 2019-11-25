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Dondurulmuş embriyo transferi son derece sağlıklı!

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Son yıllarda doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin sıklıkla başvurduğu yöntem tüp bebek. Tüp bebek yöntemi söz konusu olunca da dondurulmuş embriyo transferinin sağlıklı olup olmadığı anne baba adayları için önemli bir soru haline geliyor.

Dondurulmuş embriyo transferi son derece sağlıklı!

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, dondurulmuş embriyo transferinin tüp bebek işleminin önemli bir aşaması olduğunu, bu işlemin son derece sağlıklı olduğunu ve etkili sonuçları olduğunu belirtiyor.

Embriyo dondurma işleminde, embriyolar gerektiğinde kullanılmak üzere -196 derecede dondurulur. İşlem başarılı yapıldığı takdirde başarı oranı oldukça yüksektir. Taze embriyo transferi ile başarılı bir gebelik elde edilemediğinde veya elde edilen gebelikler düşükle sonlandığında dondurulmuş embriyo transferi etkili bir alternatif çözüm oluyor. İleride anne olmak isteyen ancak farklı sebeplerden dolayı şu an çocuk sahibi olmayı düşünmeyen adaylar için de dondurulmuş embriyo işlemi son derece önemli.

HERKESE DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ YAPILABİLİR Mİ?

Şu anda taze ve dondurulmuş transfer başarıları eşit gözüküyor. Ancak; embriyolarda genetik test planı var ise, rahim içerisinde transfere engel sorun var ise, zorunlu durumlarda transfer ertelenecek ise mecburen embriyoların dondurulması gerekiyor.

Dondurulmuş embriyo transferinde, zamanında dondurulmuş olan embriyolar çözülür ve anne rahmine yerleştirilerek gebelik sağlanması beklenir. Burada anne adayının yaşı ve yumurta rezervlerinin durumu başarı oranına etki etmiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, genç yaşta bu işlemi yaptıran kadınlarda yüksek oranda başarı sağlandığını belirtiyor ve ekliyor: "Dondurulmuş embriyo transferinde başarı kriterinde anne adayının yaşı büyük rol oynuyor. Yaş ilerledikçe başarı oranları da azalıyor. Bu sebeple, hemen şu an anne olmak istemeyen ancak ilerde gebeliği düşünen adaylar için de bu işlem önemli. Ayrıca dondurulmuş embriyo transferi, sağlık açısından problemleri olan hastaları da çok etkiliyor. Örneğin kemoterapi alacak bir kanser hastası ileride çocuk sahibi olmak istediğinde kemoterapi öncesinde dondurulmuş embriyoların transferi ile sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilir ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilir. Yani, bazı tercihi veya mecburi durumlarda dondurulmuş embriyo transferi çocuk sahibi olmak için çok etkili bir yöntem."

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BEBEKLERDE HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLMUYOR

Dondurulmuş embriyo transferi sonrasında hamile kalan anne adaylarının ise en büyük merak konusu doğal olarak geçireceği hamilelik süreci ve doğacak bebeğin sağlık açısından bir farkı olup olmayacağı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyu şöyle anlatıyor: “Dondurulmuş embriyo transferi, taze embriyo transferi veya doğal yollarla sağlanan gebeliklerin, gebeliği sağlama yöntemi dışında belirgin farkları yok. Gebelik tamamen aynı süreçte ilerliyor ve doğan bebeklerde genellikle sağlık sorunu görülmüyor. Hatta doğal yollarla sağlanmış bir gebeliğe kıyasla, bu işlemlerde anne adayı tüm süreç boyunca çok daha fazla doktor kontrolünde olduğu için, gerçekleşebilecek risklerin oranı da oldukça azalıyor. Ancak bu yöntem ile dünyaya gelen bebeklerde doğum ağırlığı bir miktar daha fazla olabiliyor"

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzde artık dondurulmuş embriyo transferi sayesinde anne adaylarının istedikleri zaman çocuk sahibi olma haklarının korunduğunu da ekliyor.

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