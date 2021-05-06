Dönemin en tanınan dolandırıcısıyken FBI danışmanı olmayı başaran Frank Abagnale’in ilginç hayatı

Çocukluğunuzdaki bir dönemde avukat, doktor ya da öğretmen olmak istemişsinizdir. Abagnale hiçbir eğitim almadan bütün hayallerini planlar yaparak gerçekleştirmeyi başaran bir suç makinesidir. Hayatı polislerden kaçmakla geçen Abagnale, hiçbir şeyin başladığı gibi bitmek zorunda olmadığını ispatlayarak FBI danışmanlığına kadar yükseldi. 1948 yılında Abagnale, dört çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. Anne ve babası o daha çocukken boşanan Abagnale, bütün hayatını etkileyecek bir karar aldı ve evden kaçtı. Hatta bu kaçışın sonrasında bir daha asla evine dönmedi. Hayatı boyunca yüzlerce insanı dolandırdı ve dudak uçuklatacak paralar kazandı. Abagnale’in ilk dolandırdığı kişi aslında babasıydı. Babasının ona arabaya benzin alması için verdiği kartla pil, lastik gibi otomobil parçaları alıp bunları satarak nakit gelir elde etti. Babası bu olayın üzerine 3400 dolarlık bir fatura ile karşılaştı. Evden kaçtıktan sonra ise babasıyla bir daha görüşmedi. Aslında bu olay Abagnale’in yapacağı büyük dolandırıcılıkların da habercisiydi.

Evden ilk ayrıldığı dönemde cebinde geçimini sağlayabileceği parası yoktu. O zamanlarda ehliyette fotoğraf olmamasını fırsat bilerek belge üstünde oynama yapıp yaşını büyüttü ki bu sayede sahte çekler hazırlayabilecekti. Bu çekleri bozdurmaya giderken, yaşının küçük olduğu anlaşılmasın diye pilot üniforması giymeyi de akıl etti. Bu üniformanın büyüsüne o kadar kapıldı ki eğitimi olmadığı halde pilotluk yapmayı başardı. Pan American World Airways şirketini arayarak, geçmişte onlar için çalışan bir pilot olduğunu fakat otel temizliği sırasında üniformasının kaybolduğunu ve kendisine sahte çalışan kimliği ile yeni bir forma göndermelerini istedi. Daha sonra sahte Federal Havacılık İdaresi pilot lisansı edindi. O sıralarda 16-18 yaşlarında olan Frank, “Robert Black” ismini kullandı. “Frank Adams” ismini kullanarak bir dönem boyunca Brigham Young Üniversitesi’nde sosyoloji dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Frank, New Orleans’a yaptığı bir uçuş sonrası neredeyse yakalanıyordu. Bu yüzden Gürcistan’a kaçtı. Eski şirketi onu bulamasın diye kira sözleşmesine farklı bir isim ve meslek yazması gerekiyordu. Meslek kısmına geldiğinde bir anda “doktor” yazısı geldi. Tesadüfen ise gerçek bir doktorla aynı odada kalmaya başladı. Bu tesadüf onun hayatını bir kez daha değiştirdi. Doktor arkadaşı hastanede stajyerleri yönetecek birine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Frank da yeterli biri bulununcaya dek burada çalışmaya karar verdi. Bir bebeğin “mavi bebek sendromu” vardı ve Frank’in bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu ama sendromun ne olduğunu bilmediğinden dolayı bebek oksijensiz kaldı, son anda kurtarıldı.