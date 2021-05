Dönemin en tanınan dolandırıcısıyken FBI danışmanı olmayı başaran Frank Abagnale’in ilginç hayatı

12 ülke dolandıran Abagnale, yakalandıktan sonra tuvaleti, yatağı dahi olmayan ve yiyecek/suyun çok sınırlı olduğu; pis, ışıksız, minicik bir hücrede çıplak şekilde tutuldu. Hapishanede olduğu süre boyunca pek çok kez firar etmeye çalıştı. O dönemde dolandırıcılık konusundaki bilgileriyle FBI’a ücretsiz bir şekilde yardımcı olmak için haftada 1 gün hapishane dışına çıkıyordu. Cezasını tamamladıktan sonra da danışmanlık görevini sürdürdü.

40 yılı aşkın süredir FBI Akademisi’ne dolandırıcılık ve yolsuzluk dersleri veren Abagnale’in önlem programlarını 14.000’den fazla kurum kabul etti. Hayatını anlatan “Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)” filminde gerçek F. Abagnale, filmde kendisini canlandıran Leonardo DiCaprio’yu tutukladı. Artık suçtan arınmış bir hayata adım attığından geçmişini de temizlemek adına, dolandırdığı otellerin ve insanların zararlarını karşılamak istedi. Ancak bütün zararları sigorta tarafından giderilmişti. Abagnale, FBI için gizli görevdeyken tanıştığı Kelly ile evlendi ve üç oğlundan biri de FBI’sa üst düzeyde çalışıyor.