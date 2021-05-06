Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dönemin en tanınan dolandırıcısıyken FBI danışmanı olmayı başaran Frank Abagnale’in ilginç hayatı

Dönemin en tanınan dolandırıcısıyken FBI danışmanı olmayı başaran Frank Abagnale’in ilginç hayatı

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 19 yaşındayken doktor, avukat ve öğretim görevlisi olmayı başaran Frank William Abagnale’in hayatı birbirinden ilginç detaylara sahip. Suç dünyasının dahileri arasında kabul edilen Abagnale’in FBI danışmanlığına uzanan şaşırtıcı hikayesini sizler için araştırdık.

Dönemin en tanınan dolandırıcısıyken FBI danışmanı olmayı başaran Frank Abagnale’in ilginç hayatı

Çocukluğunuzdaki bir dönemde avukat, doktor ya da öğretmen olmak istemişsinizdir. Abagnale hiçbir eğitim almadan bütün hayallerini planlar yaparak gerçekleştirmeyi başaran bir suç makinesidir. Hayatı polislerden kaçmakla geçen Abagnale, hiçbir şeyin başladığı gibi bitmek zorunda olmadığını ispatlayarak FBI danışmanlığına kadar yükseldi.

1948 yılında Abagnale, dört çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya geldi. Anne ve babası o daha çocukken boşanan Abagnale, bütün hayatını etkileyecek bir karar aldı ve evden kaçtı. Hatta bu kaçışın sonrasında bir daha asla evine dönmedi. Hayatı boyunca yüzlerce insanı dolandırdı ve dudak uçuklatacak paralar kazandı. Abagnale’in ilk dolandırdığı kişi aslında babasıydı. Babasının ona arabaya benzin alması için verdiği kartla pil, lastik gibi otomobil parçaları alıp bunları satarak nakit gelir elde etti. Babası bu olayın üzerine 3400 dolarlık bir fatura ile karşılaştı. Evden kaçtıktan sonra ise babasıyla bir daha görüşmedi. Aslında bu olay Abagnale’in yapacağı büyük dolandırıcılıkların da habercisiydi.

Evden ilk ayrıldığı dönemde cebinde geçimini sağlayabileceği parası yoktu. O zamanlarda ehliyette fotoğraf olmamasını fırsat bilerek belge üstünde oynama yapıp yaşını büyüttü ki bu sayede sahte çekler hazırlayabilecekti. Bu çekleri bozdurmaya giderken, yaşının küçük olduğu anlaşılmasın diye pilot üniforması giymeyi de akıl etti. Bu üniformanın büyüsüne o kadar kapıldı ki eğitimi olmadığı halde pilotluk yapmayı başardı. Pan American World Airways şirketini arayarak, geçmişte onlar için çalışan bir pilot olduğunu fakat otel temizliği sırasında üniformasının kaybolduğunu ve kendisine sahte çalışan kimliği ile yeni bir forma göndermelerini istedi. Daha sonra sahte Federal Havacılık İdaresi pilot lisansı edindi. O sıralarda 16-18 yaşlarında olan Frank, “Robert Black” ismini kullandı. “Frank Adams” ismini kullanarak bir dönem boyunca Brigham Young Üniversitesi’nde sosyoloji dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Frank, New Orleans’a yaptığı bir uçuş sonrası neredeyse yakalanıyordu. Bu yüzden Gürcistan’a kaçtı. Eski şirketi onu bulamasın diye kira sözleşmesine farklı bir isim ve meslek yazması gerekiyordu. Meslek kısmına geldiğinde bir anda “doktor” yazısı geldi. Tesadüfen ise gerçek bir doktorla aynı odada kalmaya başladı. Bu tesadüf onun hayatını bir kez daha değiştirdi. Doktor arkadaşı hastanede stajyerleri yönetecek birine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Frank da yeterli biri bulununcaya dek burada çalışmaya karar verdi. Bir bebeğin “mavi bebek sendromu” vardı ve Frank’in bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu ama sendromun ne olduğunu bilmediğinden dolayı bebek oksijensiz kaldı, son anda kurtarıldı.

52 yıllık yaşamında bütün imkansızlıklara rağmen 58 dil öğrenmeyi başardı52 yıllık yaşamında bütün imkansızlıklara rağmen 58 dil öğrenmeyi başardı

12 ülke dolandıran Abagnale, yakalandıktan sonra tuvaleti, yatağı dahi olmayan ve yiyecek/suyun çok sınırlı olduğu; pis, ışıksız, minicik bir hücrede çıplak şekilde tutuldu. Hapishanede olduğu süre boyunca pek çok kez firar etmeye çalıştı. O dönemde dolandırıcılık konusundaki bilgileriyle FBI’a ücretsiz bir şekilde yardımcı olmak için haftada 1 gün hapishane dışına çıkıyordu. Cezasını tamamladıktan sonra da danışmanlık görevini sürdürdü.

40 yılı aşkın süredir FBI Akademisi’ne dolandırıcılık ve yolsuzluk dersleri veren Abagnale’in önlem programlarını 14.000’den fazla kurum kabul etti. Hayatını anlatan “Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)” filminde gerçek F. Abagnale, filmde kendisini canlandıran Leonardo DiCaprio’yu tutukladı. Artık suçtan arınmış bir hayata adım attığından geçmişini de temizlemek adına, dolandırdığı otellerin ve insanların zararlarını karşılamak istedi. Ancak bütün zararları sigorta tarafından giderilmişti. Abagnale, FBI için gizli görevdeyken tanıştığı Kelly ile evlendi ve üç oğlundan biri de FBI’sa üst düzeyde çalışıyor.

Hollywood’un ilk süper modelinin akıl hastanesinde biten inanılmaz hikayesi: Aundrey MunsonHollywood’un ilk süper modelinin akıl hastanesinde biten inanılmaz hikayesi: Aundrey Munson


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
1400 yıllık Kakava ateşi sessiz yakıldı1400 yıllık Kakava ateşi sessiz yakıldı
Frig Vadisi'ne turist ilgisi!Frig Vadisi'ne turist ilgisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.