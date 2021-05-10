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  4. Dört saat sürdü! 60 metrelik uçurumdan çıkardılar

Dört saat sürdü! 60 metrelik uçurumdan çıkardılar

10.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'daki Sason ilçesi sınırlarında yer alan Turnalı köyünde, 60 metrelik uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kurtarıldı. Ekipler, halata bağladıkları ineği yukarı çıkararak sahibine teslim etti.

Dört saat sürdü! 60 metrelik uçurumdan çıkardılar

Edinilen bilgelere göre, dün akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Turnalı köyünde otlatılmaya bırakılan Mustafa Bayralı’ya ait bir inek, ayaklarının kaymasıyla yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İneğin sahibi Mustafa Bayralı, kendi imkanlarıyla ineği uçurumdan çıkaramayınca Sason itfaiyesini arayarak yardım talebinde bulundu.

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Yaklaşık 2 saat sonra köye ulaşan ekipler, uzattıkları itfaiye merdiveni yetersiz kalınca merdivene bağladıkları halatla 4 saatlik çalışmayla ineği uçurumdan çıkarıp sahibine teslim etti.

İneğine kavuşan Mustafa Bayralı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

halat

İHA


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