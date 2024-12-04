Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dövme sanatçısı erkek arkadaşı koluna eski sevgilisinin dövmesini yapmış! "Beni aldattığını öğrendim"

Dövme sanatçısı erkek arkadaşı koluna eski sevgilisinin dövmesini yapmış! "Beni aldattığını öğrendim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'jazzklassy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jasmine isimli bir kadın erkek arkaşının kendisini aldattığını koluna yaptırdığı dövmeden sonra öğrendi. Dövme sanatçısı olan erkek arkadaşından serbest stilde bir kadın portresi çizmesini istediğini söyleyen Jasmine adamın eski sevgilisini resmettiğini öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dövme sanatçısı erkek arkadaşı koluna eski sevgilisinin dövmesini yapmış! "Beni aldattığını öğrendim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'jazzklassy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jasmine isimli bir kadın dövme sanatçısı olan eski sevgilisinden koluna İncil'den Lilith'in dövmesini yapmasını istedi. TikTok kullanıcısı, İncil'deki figürün neye benzediğinin hiç kimse tarafından bilinmediğini, bu nedenle sevgilisinin tasarımda bazı özgünlükler yapmak zorunda kaldığını söyledi. Jasmine, erkek arkadaşının bir kadının yüzünü serbest bir stilde göstermesini istediğini ve ona güvendiğini söyledi. İşini bitirdiğinde Jasmine, görünüşte hayali bir kadının ortaya çıkardığı sonuçtan çok memnundu.

1

Aylar sonra dövme sanatçısı, kız kardeşinin cenazesinden bir gün önce onunla ayrıldı. Daha da kötüsü, ilişkileri sırasında onu aldattığını itiraf etti. Jasmine'in iddiasına göre diğer kadın aslında erkek arkadaşının eski sevgilisiymiş.

ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNMÜŞ

2

TikTok'ta erkek arkadaşının kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olduğunu öğrenen Jasmine, kadının yüzüne dikkatli bir şekilde baktığında kolundaki dövmede yer alan kadın olduğunu fark etti. Aldatıldığı kadının yüzünü kolunda dövme olarak taşıdığını söyleyen Jasmine, "Bu yüzün onun eski sevgilisinin, beni aldattığı kızın yüzü olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim, o tasarımı asla almazdım. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir

Ölüp yeniden dirildiğini söyledi! "Öteki tarafa geçtim"

Ölüp yeniden dirildiğini söyledi! "Öteki tarafa geçtim"

 Gömleğini omuzlarından düşürdü! Göğüslerini ön plana çıkarttı

Gömleğini omuzlarından düşürdü! Göğüslerini ön plana çıkarttı

 Düğün dansında ilginç kaza! Pantolonu yırtıldı

Düğün dansında ilginç kaza! Pantolonu yırtıldı

 TikTok bu intikamı konuşuyor: "Onu sınır dışı ettirdim"

TikTok bu intikamı konuşuyor: "Onu sınır dışı ettirdim"

 Metroda taciz anları! 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

Metroda taciz anları! 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma aldatmak ihanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

Küçük kızın yatağından öyle bir şey çıktı ki...

Küçük kızın yatağından öyle bir şey çıktı ki...

Kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

Kehanetleri olay oldu! "Yardıma gelecekler"

Otobüste iki kez tacize uğrayan kadın saldırgana böyle müdahale etti

Otobüste iki kez tacize uğrayan kadın saldırgana böyle müdahale etti

Kolundaki kadın dövmesi erkek arkadaşının sevgilisiymiş

Kolundaki kadın dövmesi erkek arkadaşının sevgilisiymiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.