Dövme sanatçısı erkek arkadaşı koluna eski sevgilisinin dövmesini yapmış! "Beni aldattığını öğrendim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'jazzklassy' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Jasmine isimli bir kadın dövme sanatçısı olan eski sevgilisinden koluna İncil'den Lilith'in dövmesini yapmasını istedi. TikTok kullanıcısı, İncil'deki figürün neye benzediğinin hiç kimse tarafından bilinmediğini, bu nedenle sevgilisinin tasarımda bazı özgünlükler yapmak zorunda kaldığını söyledi. Jasmine, erkek arkadaşının bir kadının yüzünü serbest bir stilde göstermesini istediğini ve ona güvendiğini söyledi. İşini bitirdiğinde Jasmine, görünüşte hayali bir kadının ortaya çıkardığı sonuçtan çok memnundu.

Aylar sonra dövme sanatçısı, kız kardeşinin cenazesinden bir gün önce onunla ayrıldı. Daha da kötüsü, ilişkileri sırasında onu aldattığını itiraf etti. Jasmine'in iddiasına göre diğer kadın aslında erkek arkadaşının eski sevgilisiymiş.

ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNMÜŞ

TikTok'ta erkek arkadaşının kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olduğunu öğrenen Jasmine, kadının yüzüne dikkatli bir şekilde baktığında kolundaki dövmede yer alan kadın olduğunu fark etti. Aldatıldığı kadının yüzünü kolunda dövme olarak taşıdığını söyleyen Jasmine, "Bu yüzün onun eski sevgilisinin, beni aldattığı kızın yüzü olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim, o tasarımı asla almazdım. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.