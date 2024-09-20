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Dövmesinin gerçek anlamını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum" diyerek sosyal medyadan yardım istedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 10:37
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Fiji seyahati sırasında dövme yaptırmaya karar veren kadın dövmesinin anlamını bilmemesi üzerine sosyal medyadan yardım istedi. Amy Dickinson, 95 bini aşkın takipçisine ağlayarak dövmesini gösterdiği bir video paylaştı ve onlardan yazının gerçek anlamını söylemelerini rica etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Dövmesinin gerçek anlamını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı! "Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum" diyerek sosyal medyadan yardım istedi

TikTok'ta paylaşım yapan Amy Dickinson isimli bir kadın sosyal medya kullanıcılarından Fiji'de yaptırdığı yeni vücut sanatı için kendisine yardım etmeleri için adeta yalvardı.

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Dövmesinin gerçek anlamını bilmediğini dile getiren Dickinson, "Fijililerin bu kadar kötü olabileceğini bilmiyordum, çünkü şimdi bir dövmem var ve ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Peki birisi bana vücudumda ne olduğunu söyleyebilir mi lütfen? Bu ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.

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Dövmede 'Matanivola Levu' yazıyordu ve üst uyluğuna yapılmıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fiji dilinde 'büyük harf' anlamına geliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aslında çok komik. 'Büyük harf' diyor ama hepsi küçük harf" yorumunu yaptı.

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