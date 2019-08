Down sendromlu gelinin düşlerini süsleyen düğün gerçek oldu

Eskişehir’de yaşayan 36 yaşındaki down sendromlu Canan Düzenli’nin yıllardır isteyip,-hayallerini kurduğu düğün geçek oldu. Annesi ve ablalarının düzenlediği temsili düğünle beyaz gelinliğini giyen down sendromlu gelin, aile ve akrabalarıyla doyasıya eğlenirken, ilk dansını da Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt ile yaptı.

Down sendromlu Canan Düzenli, uzun yıllardır hayalini kurduğu düğünü ailesiyle paylaştı. Düşlerini süsleyen bu isteğin artmasıyla, aile üyeleri de bu duruma kayıtsız kalmadı. Düğün için girişimlerde bulunan aile, önce Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ile görüşerek, Çamlıca Deneyimli Kafede yer ayarlandı. Daha sonra davetiye bastırılıp, aile dostları ve akrabalara dağıtılarak düğün çağrısında bulunuldu.

Düğün günü Canan Düzenli, sabah saatlerinde beyaz gelinliği giydirilerek kuaföre götürüldü. Burada son hazırlıkları yapılan çiçeği burnunda gelin, ardından annesi ve ablaları eşliğinde düğünün gerçekleşeceği yere getirildi. Burada salona giriş yapan Düzenli, ilk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yaptı. Başkan Kurt’la dans eden down sendromlu gelinin mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ailesi ve yakınlarıyla gönlünce eğlenen Düzenli, neredeyse yerinde oturmayarak sürekli oynadı. Düğün sonunda hayallerini gerçeğe dönüştüren gelin Canan Düzenli, elindeki çiçeğini de salonda bulunan bekâr genç kızlara attı.