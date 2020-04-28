Down sendromlu modelin hikayesi ilham veriyor! Hikayemi gören ve cesaret alan kadınlar...

Chelsea Werner sadece uluslararası üne sahip bir model değil, aynı zamanda 4 kez Olimpiyat şampiyonu olan bir genç kadın. Hem de podyumların aranan yüzü olan bir model.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde doğan Chelsea, Down sendorumu nedeniyle iki yaşında olmasına rağmen hala yürüyemiyordu. Ancak aile onu birçok farklı spora yönledirdi, cesaretlendirdi ve jimnastikçi olmayı hayal etti. Doktorlar güçsüz kasları nedeniyle bu sporu yapamayacağını söyleseler de Chelsea hayallerinden hiç vazgeçmedi.

Azim ve kararlılığı hem ABD Ulusal Özel Olimpiyatlar Şampiyonası'nı kazanmasını, hem de iki kez dünya şampiyonu olmasını sağladı.

MODA DÜNYASINI KEŞFETTİ

Profesyonel jimnastik kariyeri devam ederken, bir de moda dünyasının kapılarılarını aralayan Chelsea

şimdi podyumların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı. Chelsea aslında bu kariyere kolay gelmediğini şöyle anlatıyor: Aslında kolay olmadı yolun başında bana ailem dışında inanan olmadı. Doktorlarım yapamazsın dedi. Moda dünyasında ajanslar yüzüme bile bakmadı. Ancak ben hiç inancımı kaybetmedim.