Down sendromlu modelin hikayesi ilham veriyor! Hikayemi gören ve cesaret alan kadınlar...

Chelsea Werner sadece uluslararası üne sahip bir model değil, aynı zamanda 4 kez Olimpiyat şampiyonu olan bir genç kadın. Hem de podyumların aranan yüzü olan bir model.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde doğan Chelsea, Down sendorumu nedeniyle iki yaşında olmasına rağmen hala yürüyemiyordu. Ancak aile onu birçok farklı spora yönledirdi, cesaretlendirdi ve jimnastikçi olmayı hayal etti. Doktorlar güçsüz kasları nedeniyle bu sporu yapamayacağını söyleseler de Chelsea hayallerinden hiç vazgeçmedi.
Azim ve kararlılığı hem ABD Ulusal Özel Olimpiyatlar Şampiyonası'nı kazanmasını, hem de iki kez dünya şampiyonu olmasını sağladı.
Profesyonel jimnastik kariyeri devam ederken, bir de moda dünyasının kapılarılarını aralayan Chelsea
şimdi podyumların aranan yüzlerinden biri olmayı başardı. Chelsea aslında bu kariyere kolay gelmediğini şöyle anlatıyor: Aslında kolay olmadı yolun başında bana ailem dışında inanan olmadı. Doktorlarım yapamazsın dedi. Moda dünyasında ajanslar yüzüme bile bakmadı. Ancak ben hiç inancımı kaybetmedim.
We Speak, kameraya olumlu bir görünüm, sağlıklı bir yaşam tarzı ve benzersiz özellikler getirerek moda reklamlarında olumlu bir değişiklik yapmaya çalışan New York merkezli bir ajans. Ve Chelsea buna mükemmel bir örnek.
Benzersiz olmanın, insanların "mükemmel" olarak nitelendirdiği şeyden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Şimdi, inanılmaz başarısı ile moda endüstrisine daha fazla çeşitlilik getiriyor.
Chelsea'nin aktif sosyal hesaplarında aldığı binlerce beğeni ve yorum, moda endüstrisinde olumlu bir değişim zamanının geldiğini kanıtlıyor. Ve Chelsea'ye sık sık rol model olmanın nasıl bir his olduğu soruluyor. O da cesaret bulamayanlara kendini gösteriyor. 'İnanır ve hayal ederseniz ne olduğunuzun hiçbir önemi yok. Hikayemi gören ve cesaret alan kadınlar beni özellikle mutlu ve gururlu kılıyor' diyor.
O, spor ve modayı fethetti, şimdi Chelsea'yi durduracak bir şey yok. Ve en iyi yanı, sevdiği şeyi yapıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum