HABER

Dr. Küçükçakır: Obezite deriyi de olumsuz etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

OBEZİTE, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından son yıllarda salgın bir hastalık olarak kabul edilirken, Dermatoloji Uzmanı Dr.

Dr. Küçükçakır: Obezite deriyi de olumsuz etkiliyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- OBEZİTE, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından son yıllarda salgın bir hastalık olarak kabul edilirken, Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, obezitenin derinin fizyolojik fonksiyonunu da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Dr. Küçükçakır, "Obezite, dünyada ve Türkiye'de sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir" dedi.
Obezitenin deri ve eklerine olan olumsuz etkilerinin son yıllarda yapılan çalışmalarda giderek daha dikkat çeker hale geldiğini vurgulan Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, şunları kaydetti:
"Obezite, deriyi birçok yönden olumsuz etkiler.Derinin üst tabakasında su kaybına, deride kızarıklık ve pH değişikliğine, enfeksiyonlara, yara iyileşmesinde gecikmeye, küçük damarsal yapı bozukluklarına ve hipertansiyona, vücut ısısında düzensizliğe ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olur. Yapılan çalışmalar obezlerde derinin daha kuru olduğunu, deri bariyer fonksiyonlarının bozulduğunu, ter bezi ve yağ bezlerinde aktivite artışı olduğunu göstermiştir. Ayrıca obezlerde kollajen yapımının azaldığı, yara iyileşmesinin olumsuz etkilendiği, lenfatik akımın yavaşlayıp lenfödem gelişimine yatkınlık olduğu da gösterilmiştir. Ayrıca obez bireylerde sıklıkla artmış insülin direnci ve hiperandrojenizme bağlı olarak ortaya çıkan dermatolojik hastalıkları tanımak ve kontrol altına almak obeziteye bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önemli rol oynar. Bu hastalıkları başlıca kadınlarda aşırı tüylenme, erkek tipi saç dökülmesi, akne ve bir deri hastalığı olan akantosis nigrikans olarak sayabiliriz. Obezite ile alevlenen diğer deri hastalıkları başlıca psoriasis (sedef hastalığı), atopik dermatit, kronik venöz yetmezlik, lenfödem, deri enfeksiyonları, gut hastalığı ve maligniteler olarak sıralanabilir. Sedef hastalığı olan obez bireylerde hem sistemik tedaviye yanıtların daha düşük olduğu, hem de tedaviye bağlı yan etkilerin daha sık gözlendiği saptanmıştır. Yine obez bireylerde atopik dermatit ataklarının daha şiddetli olduğu ve daha fazla tedavi gereksinimi olduğu gösterilmiştir. Obez hastalarda artan androjen, insülin düzeylerin akne şiddetini olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Obez kadın ve erkeklerde venöz yetmezliğin görüldüğü bir çok çalışmada gösterilmiş ve sebebinin artmış karın içi basıncın bacaklardan kanın akışına ters yönde baskı oluşturmasına bağlı olduğu gösterilmiştir. Artmış karın içi basıncı ayrıca lenfatik akımın da yavaşlamasına neden olarak lenfödeme de katkı sağlamaktadır. Obezite kandidiyazis, intertrigo, fronküloz, eritrazma, tinea cruris ve folikülit gibi deri enfeksiyonlarının sıklığını arttırmaktadır. Yine yapılan çalışmalarda obezite ile tümoral gelişim mekanizmaları arasında bağlantı olduğu ve melanom gelişiminde obezitenin de klinik bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde etkin ve disipliner bir tedavi ve takip yaklaşımı ile obezite ile alevlenen deri hastalıklarının tedavisi paralellik gösterir."

FOTOĞRAFLI

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!
'Organ bulundu haberiyle adeta dilim tutuldu''Organ bulundu haberiyle adeta dilim tutuldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiperaktivite nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

Çocuğunuz sizinle göz teması kuruyor mu?

Propolis nedir, neye iyi gelir? Propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!

Kilo vermeye yardımcı 10 altın besin!

AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır? AIDS tedavisi nasıl olur

Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

Yoğun cinsel yaşam erkeklerde prostat kanserini azaltıyor

Yoğun cinsel yaşam kanseri önler mi?

Hamilelik şekeri nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl kontrol altına alınabilir?

Gebelik şekerine dikkat! Kimler risk altında?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.