Dr. Mehmet Öz açıkladı! Bu besinler kolesterolü düşürmede birebir etkili

Kolesterol, kanda bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen mumsu yapıdaki yağ türüdür. Hayvansal kaynaklı gıdaların ve trans yağların fazla tüketilmesi kolesterolün yükselmesine neden olmaktadır. Kolesterol yüksekliğinin nedenleri arasında aşırı kilo, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, zararlı alışkanlıklar, ailede kolesterol hastalıklarının bulunması gibi etkenler vardır.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR

Kolesterol yüksekliği kalp damar hastalıklarına ve felce neden olabilmektedir. Bu sebeple kolesterolü düşürmek için sağlıklı beslenilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalıdır. Posta’da yer alan habere göre Dr. Mehmet Öz kolesterolü düşüren etkili besinleri belirtti. İşte o besinler…

YABANMERSİNİ

Harika bir besin maddesi olmasının bir nedeni de damarların tıkanmasına sebep olan kötü kolesterolün kandaki seviyesini azaltması. Araştırmacılar, bunun sebebinin yabanmersininin karaciğer fonksiyonlarını desteklemesi olabileceğini düşünüyor. Karaciğer desteklenince kolesterol vücuttan çok daha kolay atılıyor. İster taze, ister dondurulmuş, ister kurutulmuş; üç halinden de aynı faydaları alabilirsiniz.

YULAF

Güne ılık bir kâse yulafla başlamak son derece doğru bir hareket. Tüm tam tahıllar içinde yulaf, en iyi çözülebilir lif kaynağı. Hem de kolesterolün kanınızda emilmesini önleyen bir jel üreten cinsten. Her gün 5-10 gram çözülebilir lif tüketmeye çalışın. Eğer güne 20 gram pişmiş yulafla başlarsanız, 5 gram çözülebilir lifle başlamışsınız demektir. Ekstra 3 gram lif içinse yulafınızı doğranmış elmayla süsleyin.

PORTAKAL SUYU

Portakal suyu üreticileri her şeyi deniyor. Buna, bitki sterolleri (fitosterol) olarak bilinen kolesterol iyileştirici bileşenleri eklemek de dahil... 84 adet bilimsel çalışma sonucu, günde 2 gram fitosterol almanın kötü kolesterol seviyesini yüzde 8’e kadar düşürebileceği ortaya çıktı. İlaç kullanıyorsanız etkileşim olup olmayacağını doktorunuza danışın. Oluyorsa sterol eklenmiş tereyağı, süt, peynir, ekmek yiyin.

DOMATES

Yeni bir çalışmaya göre birkaç hafta likopen zengini domates yerseniz, kötü kolesterolün yüzde 10’a kadar düştüğünü görürsünüz. Araştırmacılar likopenin, bu damar tıkayıcı yağı parçalamaya yardım ederken, LDL yani kötü kolesterol üretimini durdurmaya da etkisi olduğunu söylüyor. Tam faydalanabilmek için günde en az 25 miligram likopen tüketmelisiniz. Bu da 110 gram domates püresi anlamına geliyor.

ÇİKOLATA

Çikolata kolesterolü düşürmeye yardımcı flavonoid antioksidanların yanı sıra zeytinyağındaki gibi kalp dostu tekli doymamış yağ asidiyle aynı türde oleik asit içerir. Kolesterolünüzü düzeltmek için kontrollü olarak yiyebilirsiniz. Ancak günde bir parça bitter çikolatayla sınırlı kalmak kaydıyla... Ayrıca yediğiniz çikolatanın en az yüzde 70 kakao içermesi gerekiyor. Bahsettiğimiz kalp dostu içerikler kakaodan geliyor.

KUŞKONMAZ

Ama buharda pişmişi... Çünkü bu yöntem onun kolesterol düşürücü özelliklerini artırıyor. Kısa süre buharda pişince faydası artan diğer sebzeler pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye ve karnabahar. Araştırmacılar onların böyle pişince safra asidi tuttuklarını, karaciğerin de daha fazla safra üretmek için daha çok LDL (kötü kolesterol) kullanması gerektiğini söylüyor. Bu da kanda daha az LDL demek.

ZEYTİNYAĞI

Antioksidan zengini, kalp dostu, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı bir tekli doymamış yağ deposu. Yüksek kolesterollü kişilerle yapılan çalışmada kan örneklerinin, zeytinyağlı bir öğünden iki saat sonra, zararlı pıhtılaşmaya daha az meyilli olduğu görüldü. Çünkü zeytinyağı, bu ihtimali azaltan bitkisel fenolikler yönünden zengin. Günde iki yemek kaşığı kadar kullanın.

AVOKADO

Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir. Ayrıca bu meyvenin (evet, avokado bir meyvedir) hafif tadını ve kremamsı dokusunu çok seveceğinize eminim. Ezip guacomole sos hazırlayabilir, dilimleyip sandviçinize ya da salatalarınıza koyabilir veya biraz deniz tuzu ekleyerek tam tahıllı ekmeğin üzerinde yiyebilirsiniz.



