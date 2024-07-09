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    4. DSÖ açıkladı: Kozmetik ürünlerde yer alan bir madde kanser riskini artırıyor... Özellikle o ürüne dikkat!

    DSÖ açıkladı: Kozmetik ürünlerde yer alan bir madde kanser riskini artırıyor... Özellikle o ürüne dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.07.2024 08:21
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    Hem ülkemizde hem de dünyada en yaygın görülen ölümcül hastalıklardan biri de kanser. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kozmetik ürünlerde bulunan talk mineralinin "insanlarda kansere sebebiyet verebilen muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

    DSÖ açıkladı: Kozmetik ürünlerde yer alan bir madde kanser riskini artırıyor... Özellikle o ürüne dikkat!

    Çağımızın kötü hastalıklarından biri olan kansere dair araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) bu araştırmalara bir yenisini ekledi. ARC'dan yapılan açıklamada, 29 araştırmacının kozmetik ürünlerde bulunan "talk" hakkındaki bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi.

    YUMURTALIK KANSERİNİ TETİKLİYOR

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    Açıklamada, insanların madenlerde ve kağıt endüstrisinde çalışarak veya kozmetik ürünlerin kullanımıyla "talk" mineraline maruz kaldığı aktarılırken, "perineal bölgede" talk barındıran vücut pudrası kullandığını bildiren kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli artış olduğu vurgulandı.

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    Asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan "talk"ın "2A Grubu (muhtemel)" kanserojen madde olarak sınıflandırıldığı açıklamada, mineralin denek hayvanlarında kansere neden olması hakkında "yeterli kanıt" bulunduğuna dikkati çekildi.

    Açıklamada, incelenen bilimsel makalelerdeki bulguların "talk"a maruz bırakılan dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığını ortaya koyduğu belirtildi.

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    IARC'ın söz konusu bulgularına "The Lancet Oncology" adlı dergide yayımlanan makalede yer verildi.

    ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi olan bir şirket 12 Haziran'da, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. (AA)

    Express


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    kanser
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