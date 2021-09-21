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DSÖ'den ibret verici açıklama: Ölenlerin yüzde 99'u aşı yaptırmayanlar

21.09.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı çıkan insanların sosyal medya yerine güvenilir kaynaklardan bilgi alması gerektiğini vurgulayarak, salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 99'unun aşısını yaptırmayanlar olduğunu bildirdi.

DSÖ'den ibret verici açıklama: Ölenlerin yüzde 99'u aşı yaptırmayanlar

DSÖ Sözcüsü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 aşılarıyla ilgili soruları cevapladı.

Harris, Kovid-19 aşılarının etkililiklerine ilişkin, "Evet, (aşılar) işe yarıyorlar. Hem de çok işe yarıyorlar." dedi.

Aşıların, hastaneye yatışları, ağır hastalıkları ve ölümü önlemek için tasarlandıklarını belirten Harris, "Dolayısıyla bunu çok iyi yapıyorlar. Nüfusa baktığımızda, ne yazık ki hastanede yatanların, daha da üzücü bir şekilde ölenlerin, aşı kapsamı çok yüksek olan ülkelerde bile büyük çoğunluğu yüzde 99'u aşısız." ifadelerini kullandı.

Harris, Kovid-19 aşılarına erişimin olduğu ülkelerde aşı yaptırmamanın büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz sürekli aşıya erişimi olmayan pek çok ülke olduğunu söylüyordum. Bir (Kovid-19) aşısına erişiminiz varsa, bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Bu büyük bir ayrıcalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

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"SOSYAL MEDYAYI DİNLEMEYİN"

Kovid-19 aşılarıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden birçok kişinin endişelendiğini belirten Harris, aşılarla ilgili en sağlıklı bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, DSÖ ve ülkelerin sağlık bakanlıklarının internet sitelerinde aşıların güvenilirliğiyle ilgili "muazzam miktarda" bilgi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"(Aşılarla ilgili) sosyal medyadaki şeyleri dinlemeyin. Güvenilir kaynaklara başvurun. Öğrenmek için mutlaka sorularınızı sorun. Evet, ama aynı zamanda aşınızı olun. Bir aşıya erişimin varsa bu dünyadaki şanslı insanlardan birisin. Hala bu ayrıcalığa sahip olmayan o kadar çok insan var ki."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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