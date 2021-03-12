DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı geliştirilen ilk tek dozluk aşıya acil kullanım onayı verdi. DSÖ ayrıca, Johnson & Johnson aşısının, tüm ülkelerde acil kullanım ve korona virüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim COVAX aracılığıyla dünya çapında yaygınlaştırılmasına da izin verdi.

"KONTROL ETMEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında "Covid-19’a karşı geliştirilen her yeni, güvenli ve etkili aşı ile salgını kontrol etmeye bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi. Aşıların verdiği umudun tüm ülkelere sunulması gerektiğini belirten Ghebreyesus, "Hükümetleri ve şirketleri taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyorum. Hükümetler ve şirketler, Covid-19 aşılarının dünya genelinde herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı küresel kamu malları ve krize ortak bir çözüm haline gelmesi için üretimi artırmaya yönelik ellerindeki tüm çözümleri kullanmalı" sözlerini kaydetti.