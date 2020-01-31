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  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

"Türk milletine yapılan terbiyesizliği Avrupa Parlamentosu iç tüzüğündeki hükümler karşılayamaz. Bu sözde milletvekili, Yunanistan Parlamentosu tarafından derhal azledilmelidir"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'un, Yunanistan Parlamentosu tarafından derhal azledilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi.

Bir Yunan milletvekilinin şanlı Türk bayrağını kürsüde yırtmasının, mensubu bulunduğu milleti temsil edebilecek karakterden yoksun olmasından önce tarih bilgisinin de zayıflığını apaçık ortaya koyduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu kişilik yoksunu sözde milletvekili hadi diyelim ki 9 Eylül 1922'yi gerektiği kadar belleyemedi, önemini ve ciddiyetini kavrayamadı. Ama çok yakın zamanda 1974 yılında Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına Türk milletinin yazdığı destanı da unuttuysa, 'aynı destanı kendi yaşadığı topraklara yazmayız' diye bir sözümüzün olmadığını bu vesileyle hatırlatmak isterim.
Türk milletine yapılan terbiyesizliği Avrupa Parlamentosu iç tüzüğündeki hükümler karşılayamaz. Bu sözde milletvekili, Yunanistan Parlamentosu tarafından derhal azledilmelidir."

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DSP Önder Aksakal

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