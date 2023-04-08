DSP'nin Cumhur ittifakı kararı sonrası istifalar peş peşe gelmişti! Önder Aksakal, krizi bu sözlerle savundu: CHP hayaline kapıldılar…

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Dün, AK Parti heyeti, DSP'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Aksakal, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden Parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi.
Aksakal'ın açıklamasının ardından DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.
Yaşanan gelişmeler sonrasında Aksakal, katıldığı canlı yayında alınan kararla ilgili olarak "DSP örgütlerinin beklentisi doğrultusunda bir karar vermiş olduk biz" dedi.
İstifa eden genel başkan yardımcıları ile ilgili olarak Aksakal, "Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşlarımız CHP ile görüşülebileceği hayaline kapıldılar ama bu olmadı" ifadelerini kullandı.
Aksakallı, Kılıçdaroğlu'ndan bir teklif gelip gelmediği sorusuna da, "CHP'nin Millet İttifakı'nı kurduğu tarihten beri DSP'ye herhangi bir teklifi olmamıştır." yanıtını verdi.