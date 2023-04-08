DSP'nin Cumhur ittifakı kararı sonrası istifalar peş peşe gelmişti! Önder Aksakal, krizi bu sözlerle savundu: CHP hayaline kapıldılar…

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Dün, AK Parti heyeti, DSP'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

"SEÇİMLERE KATILMIYORUZ"

Görüşmenin ardından DSP lideri Önder Aksakal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Aksakal, "DSP, AK Parti'nin listesinde yer alacak. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden Parlamentoda yer alacağız inşallah" dedi.

AKSAKAL'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA İSTİFA ETTİLER

Aksakal'ın açıklamasının ardından DSP Genel Başkan Yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI' KARARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Yaşanan gelişmeler sonrasında Aksakal, katıldığı canlı yayında alınan kararla ilgili olarak "DSP örgütlerinin beklentisi doğrultusunda bir karar vermiş olduk biz" dedi.

İSTİFA EDENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: HAYALE KAPILDILAR

İstifa eden genel başkan yardımcıları ile ilgili olarak Aksakal, "Genel Başkan Yardımcısı olan arkadaşlarımız CHP ile görüşülebileceği hayaline kapıldılar ama bu olmadı" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN HERHANGİ BİR TEKLİFİ OLMAMIŞTIR"

Aksakallı, Kılıçdaroğlu'ndan bir teklif gelip gelmediği sorusuna da, "CHP'nin Millet İttifakı'nı kurduğu tarihten beri DSP'ye herhangi bir teklifi olmamıştır." yanıtını verdi.

