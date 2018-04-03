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Dua Lipa'dan taciz açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kosova kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, son dönemde ortaya çıkan taciz skandalları hakkında konuştu.

Dua Lipa'dan taciz açıklaması

Intagram'da yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan Dua Lipa, GQ dergisinin Mayıs sayısına kapak oldu.

Dergiye verdiği röportajda sektördeki cinsiyet eşitsizliğine ve taciz skandallarına değinen 22 yaşındaki şarkıcı, “Bir kadın sanatçı piyano ya da gitar başında oturmuyorsa ciddiye alınması zaman alır. Öte yandan bir erkek sanatçı için durum hiç aynı değildir” ifadelerini kullandı.

Tacize uğramadığını da söyleyen Dua Lipa, “Şanslıyım ki hiç tacize uğramadım. Tabii bu benim başıma asla gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Kimse kadınların nasıl davranacağını, ne giyeceğine ve ne istediğine karışamaz” dedi.

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