Dubai'de bir multimilyardere özel yapılan uçak görücüye çıktı! İçinde yok yok... "Bunlarda nasıl paralar var?"

Dubaili bir multimilyardere özel olarak tasarlanan uçak sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Uçağın lüks tasarımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Görüntülerde uçağın garajı, yemek bölümü, barı, sinema salonu ve giyinme odası ilgi topladı. Özel tasarım uçak sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsan aklı almıyor gerçekten bunlarda nasıl paralar var?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uçan villa" yorumunu yaptı.