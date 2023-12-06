Dubaili milyonerin eşinin itirafları sosyal medyada gündem yarattı! Lüks yaşamının olumsuz yönlerini anlatınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi

Sosyal medyadan yaptığı lüks hayatına dair paylaşımlarıyla kısa sürede fenomene dönüşen Soudi, Dubaili bir milyonerin eşi olmanın dezavantajlarından söz edince eleştirilerin merkezine yerleşti. Bir Avurpa gezisinde lüks marka çantalar için 550 bin dolar (yaklaşık 15 milyon 914 bin TL) harcadığını dile getiren Soudi, hayatının her zaman mükemmel olmadığını kabul ederek açıklamalarda bulundu.

"7/24 HAMİLE BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR"

"Bir milyonerle birlikte olmanın en kötü yanları" başlıklı videoda Soudi, restoranlarda çok fazla yemek servis edildiğinden şikayet ederek seçici görünmemek zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Diğer kadınların kocasına ilgi göstermesinden şikayet eden Soudi, kocasının onu "7/24 hamile bırakmaya" çalışmasından rahatsız olduğunu itiraf etti. Bir ev hanımı olarak Soudi, milyoner kocası nedeniyle gözlerin devamlı üzerinde olduğunu söyleyerek devamlı bakımlı görünmek mecburiyetinde olduğunu ifade etti.







