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Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamileliğin 4. ile 7. haftaları arasında bebeğin anne karnındaki gelişiminde üst dudakların birleşmemesi sonucunda dudak yarığı meydana gelir. Bu bozukluğun 8 ile 12. haftalara kadar sürmesi durumunda ise damak yarığı da oluşur. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, "Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?" sorusunun yanıtını tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?

Hem dudak yarığı hem de damak yarığı beraber ya da ayrı ayrı meydana gelebilir. Yaklaşık olarak her 750 bebeğin birinde ortaya çıkan doğumsal anomali olarak kabul edilir.

Dudak ve damak yarıkları genel faktörlerden, viral enfeksiyonlardan, akraba evliliklerinden, vitamin eksikliklerinden ve hamilelik sürecinde sigara ya da alkol kullanımından dolayı oluşabilir. İlk çocuğunda dudak damak yarığı olan ebeveynlerin ikinci çocuklarında bu anomalinin görülme riski daha yüksektir.

DUDAK DAMAK YARIKLARI İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLAR

Dudak ve damak yarığı kaynaklı olarak çeşitli diğer problemler de ortaya çıkabilir. Bunların arasında en sık rastlanılanı yeme problemleridir. Damaktaki açıklık nedeniyle yiyecek ve içecekler ağzın arka kısmından buruna geçebilir.

Özel olarak geliştirilen biberonlar bu durumun önüne geçilebilir. Yeme probleminin yanı sıra kulak enfeksiyonu ve duyma kaybı da ortaya çıkar. Orta kulakta fazla sıvı birikmesi bu enfeksiyonlara neden olabilir.

Tedavi edilmediğinde bu durum duyma kaybına yol açar. Bu gibi rahatsızlıklar ile beraber çeşitli konuşma problemleri ve diş problemleri de dudak damak yarıklıklarında rastlanılan rahatsızlıklardandır. Konuşma terapileri ile konuşma problemleri ortadan kaldırılmaktadır ayrıca oral operasyonlar ile diş ve ağız rahatsızlıkları da tedavi edilir.

DUDAK DAMAK YARIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dudak yarıkları büyüklüğüne göre 1 ya da 2 operasyon ile ortadan kaldırılabilir. Bu operasyon bebek yaklaşık 3 aylıkken gerçekleştirilir. Yarık damak anomalisi ise 18 yaşına kadar birden fazla ameliyat ile tedavi edilebilir. Damak yarıklarında ilk operasyon bebek 6 ile 12 aylıkken yapılır. Bu operasyon ile damak fonksiyonel hale getirilebilir.

Ayrıca bu operasyon sonrasında orta kulakta sıvı birikmesinin önüne geçer ve duyma problemlerinin görülmemesini sağlar. 8 yaşındayken ise üst diş etinin kalıcı dişleri desteklemesi ve üst çeneyi stabil hale getirmesi için doldurulur. Daha sonra gerçekleştirilen ek operasyonlar ile solunum, dudak ve burunun görünümü iyileştirilir ve çene yeniden düzeltilebilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı
Prof. Dr. Hakan Ağır

www.dudakdamakyariklari.com
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Instagram: @dudak.damak.yariklari
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