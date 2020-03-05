Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?

Hem dudak yarığı hem de damak yarığı beraber ya da ayrı ayrı meydana gelebilir. Yaklaşık olarak her 750 bebeğin birinde ortaya çıkan doğumsal anomali olarak kabul edilir.

Dudak ve damak yarıkları genel faktörlerden, viral enfeksiyonlardan, akraba evliliklerinden, vitamin eksikliklerinden ve hamilelik sürecinde sigara ya da alkol kullanımından dolayı oluşabilir. İlk çocuğunda dudak damak yarığı olan ebeveynlerin ikinci çocuklarında bu anomalinin görülme riski daha yüksektir.

DUDAK DAMAK YARIKLARI İLE İLGİLİ DİĞER SORUNLAR

Dudak ve damak yarığı kaynaklı olarak çeşitli diğer problemler de ortaya çıkabilir. Bunların arasında en sık rastlanılanı yeme problemleridir. Damaktaki açıklık nedeniyle yiyecek ve içecekler ağzın arka kısmından buruna geçebilir.

Özel olarak geliştirilen biberonlar bu durumun önüne geçilebilir. Yeme probleminin yanı sıra kulak enfeksiyonu ve duyma kaybı da ortaya çıkar. Orta kulakta fazla sıvı birikmesi bu enfeksiyonlara neden olabilir.

Tedavi edilmediğinde bu durum duyma kaybına yol açar. Bu gibi rahatsızlıklar ile beraber çeşitli konuşma problemleri ve diş problemleri de dudak damak yarıklıklarında rastlanılan rahatsızlıklardandır. Konuşma terapileri ile konuşma problemleri ortadan kaldırılmaktadır ayrıca oral operasyonlar ile diş ve ağız rahatsızlıkları da tedavi edilir.