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Dudak dolgusu kalıcı bir işlem midir?

18.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak dolgunlaştırma, uzun yıllardır popülaritesini kaybetmeyen yöntemler arasında bulunur. Güvenli bir işlem olup olmadığı ve kalıcılığının ne kadar devam ettiği ise dudak dolgusu hakkında en çok merak edilenlerdir. Dudak dolgusu hakkında merak edilenleri anlatan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka,dudak dolgusu ile dudak kusurlarının ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Dudak dolgusu kalıcı bir işlem midir?

Dolgu uygulaması, görünüm ve sağlık sorunlarını çözmek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Parlak ve genç bir yüz kazandırmanın en kolay ve hızlı yoludur. Dolgu uygulamalarının sıklıkla tercih edilmesinin temel nedeni güvenli olması ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmamasıdır.

DUDAK DOLGUSU GÜVENLİ BİR İŞLEM MİDİR?

Dolgu uygulaması için uygun olmayan kişiler; bağışıklık sistemi sorunları, iyileşmeyen yara izleri, şeker hastalığı ve bazı maddelere alerjisi olan kişilerdir. Dudak dolgusu yapılırken dikkat edilmesi gereken ana noktalardan biri de kişinin vücut ve yüz şekline göre uygulanmasıdır. Herkesin dudak şekli ve yapısı farklıdır. Bu nedenle hoş bir dudak görünümüne sahip olmak kişiye özel bir durumdur.

DUDAK KUSURLARINIZI ORTADAN KALDIRABİLİRSİNİZ

Dudak dolgusunun ilk tercih olmasının nedeni genellikle dudak hacmindeki eksikliği gidermek ya da bazı yapısal veya orantısal kusurları ortadan kaldırmaktır. Dolgular, daha dolgun bir dudak görünümü elde etmek için kullanılabilir ve tercihen ileri yaşlarda yapılan uygulamalarda dudak kırışıklıkları, yaşa bağlı hacim kaybı ve ağız köşelerinde sarkma tedavisinde kullanılır. 20 yaşından sonra herkes bir uzman kontrolünde ve onayı ile dudak dolgusu yaptırabilir. En doğal etkiyi elde etmek için dolgu miktarı zamanla kademeli olarak artırılmasıdır. Bu nedenle az miktarda istenilen görünüm elde edilene kadar işleme devam edilebilir. Kötü bir sonuçla karşılaşma olasılığı daha düşük olacaktır.

Dolgu işleminin yanlış kişi tarafından uygulanmasını durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Sağlığınız için dolgu işlemlerini alanında uzman, güvendiğiniz ve isteklerinizi doğru anladıklarından emin olduğunuz doktorlar tarafından yapmanız daha doğru olacaktır.

DUDAK DOLGUSU İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

DUDAK DOLGUSU KALICI BİR İŞLEM MİDİR?

Dudak dolgusunun kalıcılığı, dolgu maddesine ve kişinin dudağının yapısına bağlıdır. Doğal bir görünüm isteyenler zamanla dolgu miktarını kademeli olarak artırmalıdır. Genel dolgu maddelerinin ömrü 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

DUDAK DOLGUSU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Dolgu işlemi kısa bir işlemdir ve yaklaşık 15-20 dakika sürer. Lokal anestezi uygulaması ağrısızdır. Dudağın şeklini belirledikten sonra gerekli dozu uygun bölgeye enjekte edilir ve tüm süreç tamamlanır. Ameliyat gerektirmediği için etki enjeksiyondan hemen sonra görülür. Şişlik 24 saat sürebilir. Herhangi bir müdahale olmaksızın şişlik kendiliğinden geçer.

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