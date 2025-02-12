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  4. Dudak dövmesini görenler gözlerine inanamadı! Bir anda dudakları 5 katına çıktı: "Hayatımda verdiğim en doğru karardı"

Dudak dövmesini görenler gözlerine inanamadı! Bir anda dudakları 5 katına çıktı: "Hayatımda verdiğim en doğru karardı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.02.2025 11:02
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İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki güzellik tutkunu Evans dudaklarının daima renkli görünmesi için dövme yaptırmaya karar verdi. Güzellik uygulaması temelde özel bir iğne başlığıyla dudakların çerçevelenmesini ve içinin doldurulmasını kapsıyor. Ancak Evans işlemin sonrasında alerjik reaksiyon gösterdi ve o anları TikTok'tan paylaşınca 2.6 milyon izlenmeye ulaştı.

Dudak dövmesini görenler gözlerine inanamadı! Bir anda dudakları 5 katına çıktı: "Hayatımda verdiğim en doğru karardı"

MYNET|DIŞ HABERLER 21 yaşındaki Evans isimli bir kadın dudaklarına dövme yaptırmak istedi ve yerel bir uygulayıcıya özel bir iğneyle ağzına renk ile şekil vermesini söyledi. Ancak işler Evans'ın hesapladığı gibi gitmedi.

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Çünkü işlemin sonrasında Evans'ın dudakları şişti. Dudaklarının normalinden 5 katı büyüklüğe ulaştığını dile getiren Evans, "Kimse size dudak allıklarının bu tarafını göstermiyor" notunu ekleyerek dudaklarının son görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

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TIBBİ MÜDAHALE YAPTIRMADI

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Ailesi ve arkadaşlarının eleştirilerine rağmen Evans, iltihaplı ağzı için tıbbi müdahaleye başvurmamayı tercih etti. NeedToKnow'a konuşan Evans, "Aynaya baktığımda korkudan sıçradım. İşleme başlar başlamaz şişmeler oldu. Ne kadar kötü olduğunu fark etmemiştim. Dudaklarımın bu kadar büyüyebileceğini bilmiyordum. Bunu yapan kadın şişliğin akşama doğru ineceğini söyledi ama yaklaşık iki gün sürdü. Şişlik indiği için sonuçlardan ve renkten memnunum. Hayatımda verdiğim en doğru karar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dövme dudak
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