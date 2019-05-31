Dudak renklendirme en çok 30’lu yaşlarda tercih ediliyor

Zamanla solan ve çerçeve hattı kaybolan dudakları canlı, parlak ve dolgun bir görünüme kavuşturan dudak renklendirme işlemi hakkında bilgi veren Güzellik ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Aylin Çetinkaya, “Dudaklarımız hassas yapısından dolayı iç ve dış birçok faktörden kolayca etkileniyor. Genetik faktörler, dudakların kuruması, çatlaması ve dudaklarda çıkan uçuklar gibi daha birçok sebeple dudakların renginde zamanla değişim meydana geliyor. Ayrıca dudak çerçeve hattında oluşan kayıplar dudakların olduğundan daha küçük görünmesine sebep oluyor” dedi.

“KALICI RUJ DEĞİL”

En çok 30-40 yaş arasında tercih edilen işlemin, dudaklarda canlı, parlak, dolgun görünüm ve 2 sene kalıcı çözüm sağladığını belirten Çetinkaya, “Kalıcı dudak renklendirme işlemini uzun süreli kalıcı ruj gibi düşünmek doğru değil. Bu işlemin solgun dudakları canlandırmak ve dudak çerçevesini daha belirgin hale getirmek için tercih edilmesi gerekiyor. İşlem sırasında günlük kullanıma uygun doğal renklerin ve organik içerikli orijinal pigmentlerin seçilmesi de oldukça önemli. İşlem sonrasında günlük hayata kaldığı yerden devam edilebildiği gibi, kişi dilediği zaman da dilediği renkte ruj kullanmaya devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.