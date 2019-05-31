KADIN

Dudak renklendirme en çok 30’lu yaşlarda tercih ediliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

Güzellik Uzmanı Aylin Çetinkaya, solgun renkte olan dudakları renklendirme işleminin en çok 30’lu yaşlardaki kadınlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Dudak renklendirme en çok 30’lu yaşlarda tercih ediliyor

Zamanla solan ve çerçeve hattı kaybolan dudakları canlı, parlak ve dolgun bir görünüme kavuşturan dudak renklendirme işlemi hakkında bilgi veren Güzellik ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Aylin Çetinkaya, “Dudaklarımız hassas yapısından dolayı iç ve dış birçok faktörden kolayca etkileniyor. Genetik faktörler, dudakların kuruması, çatlaması ve dudaklarda çıkan uçuklar gibi daha birçok sebeple dudakların renginde zamanla değişim meydana geliyor. Ayrıca dudak çerçeve hattında oluşan kayıplar dudakların olduğundan daha küçük görünmesine sebep oluyor” dedi.

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“KALICI RUJ DEĞİL”

En çok 30-40 yaş arasında tercih edilen işlemin, dudaklarda canlı, parlak, dolgun görünüm ve 2 sene kalıcı çözüm sağladığını belirten Çetinkaya, “Kalıcı dudak renklendirme işlemini uzun süreli kalıcı ruj gibi düşünmek doğru değil. Bu işlemin solgun dudakları canlandırmak ve dudak çerçevesini daha belirgin hale getirmek için tercih edilmesi gerekiyor. İşlem sırasında günlük kullanıma uygun doğal renklerin ve organik içerikli orijinal pigmentlerin seçilmesi de oldukça önemli. İşlem sonrasında günlük hayata kaldığı yerden devam edilebildiği gibi, kişi dilediği zaman da dilediği renkte ruj kullanmaya devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.

“YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK TALEP OLUYOR”

İşlem öncesinde anestezi kremi kullanıldığı için ağrı ve acı hissi olmadığına dikkat çeken Çetinkaya, işlemin tek seansta ve 2 saatte tamamlandığını ayrıca kontrol seansının da 1 ay sonra olduğunu söyledi.

Uygulamada doğru renk seçiminin de çok önemli olduğunu belirten güzellik uzmanı, “İşlem her mevsim, istenilen her zaman yapılabilir. Özellikle yaz aylarında makyaj yapmanın zorluklarından ötürü kadınlar dudak renklendirme uygulamasını daha çok tercih ediyorlar” dedi.

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“DUDAKLARA BAKIM VE ONARIM YAPIYOR”

Aylin Çetinkaya, işlem sonrasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın; ilk bir hafta dudakların düzenli nemlendirilmesi, kuru bırakılmaması ve uygulama sonrası ilk hafta deniz ve havuza girilmemesi gerektiğini söyledi.

İşlemin, dudaklara bakım ve onarım yaptığını ifade eden Çetinkaya, “Çerçeve hattı kaybolmuş ve solmuş dudaklar yüze daha yaşlı ve yorgun bir görünüm veriyor. Kalıcı renklendirme işlemi ile dudaklar ve dolayısıyla yüz daha genç bir görünüme kavuşuyor. Bu hali ile uygulamanın dudaklarda bir bakım-onarım vazifesi üstlendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kalıcı makyaj dudak renklendirme

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