Dudaklarına yapıştı! Bahar'da Timur ve Evren'in sahnesi yeni bölüme damga vurdu!

Demer Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Show TV'nin reyting rekortmeni sevilen dizisi Bahar, yeni sezondaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle seyirciyle buluşan dizinin her sahnesi, her diyalogu sosyal medyada gündem oluyor.

Yeni sezonda Timur'dan kurtulup Evren'le yakınlaşmasını isterken 17. bölüme Evren ve Bahar'ın öpüşmesi damga vurmuştu. Kısa sürede gündem olan sahneye ise yorum yağmıştı.

EVREN VE TİMUR'UN DUDAK SAHNESİ OLAY OLDU!

Geçtiğimiz bölümde Bahar ve Evren'i öpüşürken gören Timur ise çareyi değişimde buldu. Tarzını değiştiren karakter, Bahar'ı yeniden kendisine döndürmek için hamleler yapmaya başladı. Dizide ise Timur'un Evren'in dudaklarını büktüğü sahne herkesi güldürdü. Bahar'ı öptüğü için "Senin dudaklarını yırtarım" diyerek hayalinde Evren'in dudaklarına yapıştı. O sahneye ekran başındaki izleyicilere kahkaha attırdı.

İKİZ BEBEK GELİYOR!

Aziz Uras'a hamile olduğunu söyleyemeyen Seren'in hastane partisinde kanaması gelince gerçek ortaya çıktı. Bahar'ın 19. bölüm fragmanında ise Seren'in ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi. Aziz Uras ise Seren'e yeni bölümde evlenme teklifi edecek.

Salı akşamı ise Total’de en çok izlenen dizi #BirGeceMasalı olurken, AB ve ABC1’de ise #Bahar en çok izlenen dizi oldu. Bahar'ın bu düşüşü ise izleyicileri endişelendirdi.