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Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı ve Kenan'ı 16 yıl sonra bir arada! Son halleri gündem oldu

04.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lıi yılların efsane dizisi Dudaktan Kalbe bir dönem izleyicileri ekranı başına kilitliyordu. Dizide 'Lamia' karakterini Aslı Tandoğan, 'Kenan' karakterini ise Burak Hakkı canlandırıyordu. Unutulmaz karakterler yıllar sonra aynı dizide buluştu. Yan yana gelen ikili sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. İşte Dudaktan Kalbe'nin başrollerinin son halleri...

2007-2009 yılları arasında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisi iki sezonuyla soluksuz izlendi. Dizinin başrol oyuncuları Aslı Tandoğan ve Burak Hakkı aradan geçen 16 yılın sonunda aynı dizide buluştu. İkili birlikte fotoğraf çekildi ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bir dönemin sevilen dizilerinden Dudaktan Kalbe dizisinin yayınlanmasının üzerinden 16 yıl geçti. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserlerinden biri olan Dudaktan Kalbe dizisinin son bölümünde Hüseyin Kenan intihar etmişti. Lamia ise Cemil ile 2. kere evlenmişti.

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16 YIL SONRA AYNI DİZİDE

Dudaktan Kalbe dizisinde başrolleri paylaşan Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan aynı dizide buluştu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Burak Hakkı, ATV'nin Üvey Anne dizisiyle ekranlara geri döndü.

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Burak Hakkı ile paylaşım yapan Aslı Tandoğan paylaşımına "Canım partnerimle tekrar bir arada." notunu düştü.

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Burak Hakkı da aynı paylaşımı kalp ekleyerek paylaştı.

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Burak Hakkı dizide Kudret karakterini canlandırıyor. Üvey Anne'nin kadrosunda yer alan Aslı Tandoğan ise dizide İpek karakterine hayat veriyor.


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