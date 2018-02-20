Düğün günü kabusa döndü

Düğün fotoğrafları, bu büyük günün en güzel anlarını içeren, unutulmayacak anılar taşır. Ama onlarınki öyle olmadı.
Düğün fotoğraflarınız böyle gelirse ne yaparsınız?
1 / 9
Steph ve Paul çiftinin düğün günü, düğün fotoğrafları yüzünden kabusa döndü.
2 / 9
1636 fotoğraftan 559'u odak dışı 100'den fazla fotoğraf ise düğündeki davetliler ve gelinin arkadaşlarından oluşuyordu.
3 / 9
Özellikle nedimelerin göğüslerini ve kalçalarına odaklı fotoğrafları çektiğini gören gelin ve damat Dave Kilcourse adındaki düğün fotoğrafçısına dava açtı.
4 / 9
Yaşadığı durum yüzünden oldukça üzgün olan gelin Steph, ''Gördüğünüz gibi fotoğraflarda bizim dışımızda herkes var. Fotoğrafçının çektiği fotoğraflara baktığınızda onun ''sapıkça'' davrandığını da görmüş olacaksınız. Başkasının başına böyle bir şey gelmemesi için mücadeleye devam edeceğim''diye konuşuyor.
9 / 9
Fotoğrafçı ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum