Düğün günü kabusa döndü

Düğün fotoğrafları, bu büyük günün en güzel anlarını içeren, unutulmayacak anılar taşır. Ama onlarınki öyle olmadı.

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Yaşadığı durum yüzünden oldukça üzgün olan gelin Steph, ''Gördüğünüz gibi fotoğraflarda bizim dışımızda herkes var. Fotoğrafçının çektiği fotoğraflara baktığınızda onun ''sapıkça'' davrandığını da görmüş olacaksınız. Başkasının başına böyle bir şey gelmemesi için mücadeleye devam edeceğim''diye konuşuyor.