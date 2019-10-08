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"Düğün magandası"nın aracından kalaşnikof çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, bir düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla yakalanan kişinin aracında kalaşnikof tüfek bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen kişinin aracında kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye'de R.A'nın kullandığı plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir şarjör, bu silaha ait 23 fişek ve sustalı bıçak ele geçirildi. Zanlının evinde ise kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjörü ile kuru sıkı tabanca bulundu.

İlçedeki bir düğünde havaya ateş ettiği belirlenen zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün magandası Gaziantep Valiliği islahiye

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