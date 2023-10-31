Düğünde tercih ettiği kıyafet uygunsuz bulununca tepkilerin odağına yerleşti! Kendisine o kadar çok güveniyordu ki...

Bir düğün misafiri olarak konsepte uygun kıyafet seçmek bazen töreni planlamak kadar stresli bir iş olabiliyor. Düğün kıyafetine güvenerek sosyal medyadan paylaşım yapan Meghan Korte, kullanıcılardan beklediği tepkiyi alamadı. Vücut imajıyla ilgili sorunlar yaşamış ama sonunda korkuyu yenmeyi başardığını dile getiren Meghan tül detaylı siyah elbisesiyle poz verdiği gönderisine, "Vücudunuzu saklamayı ve istediğinizi giymek için kusursuz olmayı beklemeyi bırakın" notunu ekledi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada 2.7 milyon izleyiciye ulaşan Meghan'ın gönderisi kısa sürede yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kaç yaşındasın sen? Bu kıyafetin uygun olduğunu gerçekten düşünüyor musun?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi görünüyorsun. Elbise bir düğün için kötü bir seçimdir. Üzgünüm" yorumunu yaptı.