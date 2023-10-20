Düğünlerde köpek refakatçisi olarak çalışıyor! "Hayalimdeki iş" diyerek anlattı... Kazancı herkesin dikkatini çekti

Bir kadın , düğün köpeği refakatçisi olarak çalışarak köpeklere ve düğünlere olan sevgisini benzersiz bir işe dönüştürdü. İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Olivia Thompson düğünler ve köpeklere olan sevgisini birleştirerek ilginç bir mesleğe imza attı. 24 yaşındaki Thompson düğünlerde köpek refakatçiliği yaparak ayda 2.5 bin sterlin(yaklaşık 85 bin TL) kazandığını söyledi.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Her zaman bir düğün planlayıcısı olmak istediğini dile getiren Thompson, "Her zaman bir düğün planlamacısı olmak istemiştim. Ancak bu sektörde deneyimim olmadan iş bulmanın gerçekten zor olduğunu gördüm. Üç hafta çalıştıktan sonra köpeklere olan sevgimi düğünlerle birleştirerek kendi köpek refakatçisi işimi kurmaya karar verdim" dedi.

Düğünlerden bir gün önce köpek sahipleriyle bir araya geldiğini anlatan Thompson, "Düğün gününden önce her zaman buluşurum. Bu buluşmayı köpeğe dair bilmem gereken her şeyi öğrenmek ve hayvanın hareketlerini gözlemlemek için kullanırım. Birçok kişi köpeklerinin düğünlerine gelmesini önemsiyor. Ben de onlar için bunu yapıyorum" diye konuştu.