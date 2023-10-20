Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Düğünlerde köpek refakatçisi olarak çalışıyor! "Hayalimdeki iş" diyerek anlattı... Kazancı herkesin dikkatini çekti

    Düğünlerde köpek refakatçisi olarak çalışıyor! "Hayalimdeki iş" diyerek anlattı... Kazancı herkesin dikkatini çekti

    20.10.2023 14:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    24 yaşındaki Olivia Thompson sosyal medyadan yaptığı işi anlatınca bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ek iş olarak öğle tatillerinde köpek bakıcılığı yapan Thompson yeni işiyle de şaşırtmayı başardı. 24 yaşındaki isim düğünlerde köpek bakıcılığı yaparak ayda 2.5 bin sterlin(yaklaşık 85 bin TL) kazanırken mesleğini "hayalimdeki iş" diyerek tanımladı.

    Bir kadın , düğün köpeği refakatçisi olarak çalışarak köpeklere ve düğünlere olan sevgisini benzersiz bir işe dönüştürdü. İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Olivia Thompson düğünler ve köpeklere olan sevgisini birleştirerek ilginç bir mesleğe imza attı. 24 yaşındaki Thompson düğünlerde köpek refakatçiliği yaparak ayda 2.5 bin sterlin(yaklaşık 85 bin TL) kazandığını söyledi.

    KENDİ İŞİNİ KURDU

    2

    Her zaman bir düğün planlayıcısı olmak istediğini dile getiren Thompson, "Her zaman bir düğün planlamacısı olmak istemiştim. Ancak bu sektörde deneyimim olmadan iş bulmanın gerçekten zor olduğunu gördüm. Üç hafta çalıştıktan sonra köpeklere olan sevgimi düğünlerle birleştirerek kendi köpek refakatçisi işimi kurmaya karar verdim" dedi.

    3

    Düğünlerden bir gün önce köpek sahipleriyle bir araya geldiğini anlatan Thompson, "Düğün gününden önce her zaman buluşurum. Bu buluşmayı köpeğe dair bilmem gereken her şeyi öğrenmek ve hayvanın hareketlerini gözlemlemek için kullanırım. Birçok kişi köpeklerinin düğünlerine gelmesini önemsiyor. Ben de onlar için bunu yapıyorum" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

     Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

    Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

     Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

    Cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla canlı yayın açınca...

     Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

    Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

     Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

    Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

     "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

    "Kalçan sahte" eleştirisine dayanamadı! Öyle bir şey yaptı ki...

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     “Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

    “Bu daha az seksi yapmaz” dedi! Cesur pozlarıyla tepki çekti

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Oğlunun sevgilisine tecavüz etti! Kaçmaya çalışırken yakalandıOğlunun sevgilisine tecavüz etti! Kaçmaya çalışırken yakalandı
    Cep telefonunda çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulunduCep telefonunda çocuklara yönelik cinsel içerikli görüntüler bulundu
    Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdilerYakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler
    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya köpek düğün

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

    4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

    Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

    Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.