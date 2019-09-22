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Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, kır düğünü yapılan alanı işleten Musa Coştu (43), 600 metre mesafedeki trafodan işletmesine enerji hattı çekmek için 110 bin TL isteyen firmayla anlaşamadı.

Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, kır düğünü yapılan alanı işleten Musa Coştu (43), 600 metre mesafedeki trafodan işletmesine enerji hattı çekmek için 110 bin TL isteyen firmayla anlaşamadı. Coştu, 2 yıldır güneş enerjisi ve jeneratör kullanarak düğünleri yapmaya çalışıyor.
Musa Coştu, 2 yıl önce Kapullu ile Cumhuriyet mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda 1400 metrekare alan içinde kır düğünü yapılacak bir tesis yaptı. Tesise su verilirken kente enerji dağıtımı sağlayan şirket, 600 metre mesafedeki trafodan elektrik hattını kendi imkanlarıyla tesisine çekebileceğini söyledi. Coştu, bunun üzerine görüştüğü enerji nakil hattı yapan firmanın istediği ücreti karşılayamayınca kendi elektriğini üretmeye karar verdi.
Musa Coştu elektrik firmasının istediği 110 bin TL’yi ödeyemeyeceğini belirterek, "Elektrik dağıtım şirketine defalarca yazı yazdım. 'Olmaz, bize mi güvendin? Sen jeneratör al, güneş enerjisi yap' dediler. Üzüldüm. 2020 yılına gireceğiz. Millet, kişinin elindeki paranın resmini uzaydan çekiyor. 600 metre mesafede bir tesise elektrik veremiyoruz. 'Sen enerjini kendin al' dediler. Enerji nakil hattı yapan bir firmaya gittim. Bana 110 bin TL gibi bir hesap çıkardı. Bu rakam benim kaldırabileceğim bir rakam değil" dedi.
Güneş enerjisiyle tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamayı düşündüğünü ve harekete geçtiğini ifade eden Coştu, "Güneş enerjisi panelleri pahalı bir sistem. 'Kuvvetli bir güneş enerjisi kurdurup fatura ödemeyeyim' dedim. '6 saat enerji verir, daha sonra enerji kesintisine uğrarsın' dediler. İnternetten araştırmaya başladım. Güneş enerjisi panelini, akülerini alıp kendim kurdum. Şu anda faal olarak çalışıyor. Güneş enerjisi paneliyle şu anda tesisin etrafının aydınlatmasını bir de teybimi çalıştırıyorum. Düğüne gelenler genelde eğlenmeye geldikleri için hiç dikkatlerini çekmiyor. Bakıyorlar, elektrik var. Hiç yadırgamıyorlar. Ancak biz söylediğimiz zaman şaşırıyorlar" diye konuştu.
Tesisine yetkili şirket tarafından elektrik verilmesi için çalıştığını ve artık sonuca yaklaştığını ifade eden Coştu, "Sürekli akıcı bir enerji lazım. Gün boyu jeneratör çalıştırsak bin 500 TL para yakar. Jeneratör arıza yapabilir. Düğünde bir ucuzluk sağlamıyor. Güneş enerjisi de bilenler bilir 6 saat çalışır. 7’nci saat çalıştıramazsınız. Bunlar bir çözüm değil bence" dedi.

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Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyorDüğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyorDüğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyorDüğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor

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