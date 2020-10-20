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  4. Düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti! 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti! 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Muş’ta pandemi nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Düğünün 40 dakikası takı töreniyle geçti! 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

TAKI MERASİMİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü. Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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