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Dükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

TOKAT'ta iki katlı kiralık iş yerinde bir haftadır mahsur kalan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta iki katlı kiralık iş yerinde bir haftadır mahsur kalan kedi, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinde yaşayan ev hanımı Mehtap Uluçay, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Kız Meslek Lisesi karşısında bulunan 2 katlı boş iş yerinin önünden geçerken bir kedinin dışarıya çıkmak isteğini fark etti. Bunun üzerine çevredeki iş yerlerine giderek yardım istedi. İş yeri sahibinin yanında çalışan eleman dükkana gelerek kapıyı açtı. Kapı açıldıktan sonra polis ekipleri ve komşu esnaflar kediyi çıkarmaya çalıştı. Fakat kendisini dışarı çıkartmak isteyenlerden korkan hayvan bodrum katta bulunan soğuk hava deposunun arkasına kaçtı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin 1 saat boyunca kediyi soğuk hava deposunun arkasından çıkarma çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğuk hava deposunun üzerinden bir çubuk yardımıyla kediyi dışarıya çıkardı. Kaçan kediyi kısa bir kovalamacanın ardından 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Ali Mert yakaladı. İtfaiye eri Mert'in kucağında dışarı çıkan kedi tekrar kaçarak gözden kayboldu. İtfaiye eri Ali Mert, "2 gün önce de kedi kurtardık. Oradaki kedide üzerime çişini yapmıştı. Can kurtarmış oluyorsun sıkıntı olmuyor" dedi.
'ONU KURTARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'
Çarşıdan evine dönerken boş dükkanda kediyi fark ettiğini söyleyen Mehtap Uluçay, "Kiralık boş dükkanda kedinin dışarı çıkmak isteğini gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İşyeri sahibini aradılar kapı açıldı kedi bir haftadır içerideymiş. İçeride aç ve susuz olduğu için biraz hırçındı. İtfaiye ekipleri bir saate yakın bir sürede onu sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı.Her duyarlı vatandaşın yapması geren bir davranıştı. Onu kurtardığımız için mutluyuz" diye konuştu.
Kiralık iş yerinin yan tarafında esnaflık yapan Fatih Turna ise, "Yaklaşık bir haftadır bu kediyi görüyorum. Dükkan sahibini defalarca aramamıza rağmen kendisine ulaşamadık. Kedi bir haftadır mahsur içeride. Dükkan sahibine ulaşamadığımız için itfaiyeyi aradık onlarda geldiler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıDükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıDükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıDükkanda 1 haftadır mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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