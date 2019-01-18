Dünya bunu konuşuyor! Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

SPERM BAĞIŞÇILARINA BİN 335 TL ÖDÜYORLAR

Binlerce İngiliz kadın en iyi görünümlü bebeğe sahip olabilmek için uzun boylu, renkli gözlü, iyi eğitimli, genetiği sağlıklı sperm bağışçılarına para ödüyor.

Danimarkalı şirket Cryos, web sitesinden bazı donörlerin fotoğraflarını yayınlayan ilk sperm bankası oldu. Kadınlar sperm donörlerinin fotoğraflarına bakabilmek için bin 335 TL para ödüyor.

Cryos International'ın CEO'su Peter Reeslev, sperm bankalarının genişletilmiş donör profillerine, artan sayıda kişisel detay ve fotoğraf içeren ilginin arttığına dikkat çekiyor.

Ödeme yapıldıktan sonra kişiler bağışçının güncel fotoğraflarına, ses kaydına, el yazısına, soy ağacına, zeka testlerine varan birçok şeye ulaşabiliyor.

Dünyanın en geniş bağışçı seçimine sahip olan sperm bankası, son beş yılda bekar kadınların ve aynı cinsiyetten çiftlerin çok daha büyük bir kısmının müşteri olarak kaydolduğunu söyledi.

Peter, “Danimarka, bağışçıların spermlerini ve genlerini çok aranan yapan sağlık, çevre ve eğitim düzeyi konusunda sağlam bir üne sahip” diye konuşuyor.

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