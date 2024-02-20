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Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta keşfedildi! Çarpıcı gerçekler ortaya çıktı: 'Evrendeki en parlak cisim'

20.02.2024 00:26 | Son Güncelleme:
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Gök bilimciler Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfi yaptı. "J0529-4351" ismi verilen ve Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan kuasarın, yapılan araştırmalar sonucunda "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna varıldı.

Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta keşfedildi! Çarpıcı gerçekler ortaya çıktı: 'Evrendeki en parlak cisim'

Avustralya ve Şili'den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.

Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna vardı.

MERKEZİNDEKİ KARA DELİK GÜNEŞ'İN 17 İLA 19 KATI MİLYAR KATI

Söz konusu kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.

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Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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