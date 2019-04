Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için paylaşımda bulundu.

Sparta Prag Kulübü'nün mesajında, Sural'ın vefatının camiayı derinden yaraladığı belirtilerek, "Josef, seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.

It's still hard to find any words. Šury, you will be in our hearts forever! Remember Josef's 3 years in Sparta.



