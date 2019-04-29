Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için paylaşımda bulundu.
Sparta Prag Kulübü'nün mesajında, Sural'ın vefatının camiayı derinden yaraladığı belirtilerek, "Josef, seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.
It's still hard to find any words. Šury, you will be in our hearts forever! Remember Josef's 3 years in Sparta.— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 29, 2019
➡️ https://t.co/4B5Kt0zCp4 pic.twitter.com/FcCN4pNGvo
Brno Kulübü'nün başsağlığı mesajında, "Bizler için bir dost ve kardeş olan Sural'ın ölümünü büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Sonsuza kadar bizden ayrıldı" yorumu yapıldı.
S hlubokým zármutkem jsme se dozvěděli, že nás ve věku nedožitých 29 let navždy opustil odchovanec, kamarád a bráška Pepa Šural...— FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) April 29, 2019
Odpočívej v pokoji, Pepo... pic.twitter.com/Dh2klRIwTH
Slovan Liberec Kulübü'nün paylaşımında, Slavia Prag ile hafta sonu oynanacak lig maçında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı aktarılarak, "Huzur içinde uyu. Sural'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Památku Josefa Šurala společně uctíme minutou ticha před sobotním ligovým duelem proti Slavii Praha. pic.twitter.com/S67fnhoPe7— FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 29, 2019
Barcelona Kulübü'nün Twitter'daki Türkçe hesabından gönderilen mesajda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Huzur içinde uyu #JosefSural— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) April 29, 2019
Başın sağ olsun #Alanyaspor
Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. https://t.co/s4ierp0FgB
Porto Kulübü'nden, "İyi dileklerimiz bu zor zamanlarda Sural'ın ailesiyle" mesajı paylaşıldı.
Our thoughts are with you and Josef Sural's family during this difficult time— FC Porto (@FCPorto) April 29, 2019
Tottenham Kulübü de "Dün yaşanan trajik kazanın ardından düşüncelerimiz Josef Sural'in ailesi, eski oyuncumuz Steve Caulker ve Alanyaspor'daki herkesle" mesajını paylaştı.
Our thoughts are with the family of Josef Sural, former player Steven Caulker and everyone at Alanyaspor following yesterday’s tragic incident.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2019
Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, "Güne üzücü bir haberle başladım. Sural'ın acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını gönderdi.
Smutná zpráva z dnešního rána . Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým . R.I.P pic.twitter.com/RJQ4N1quSf— Petr Cech (@PetrCech) April 29, 2019
Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Türkçe yaptığı paylaşımda, "Ailesine ve Alanyaspor'a sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.
Ailesine #Alanyaspora sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin ????????— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) April 29, 2019
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