Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için paylaşımda bulundu.

Sparta Prag Kulübü'nün mesajında, Sural'ın vefatının camiayı derinden yaraladığı belirtilerek, "Josef, seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.

It's still hard to find any words. Šury, you will be in our hearts forever! Remember Josef's 3 years in Sparta.



➡️ https://t.co/4B5Kt0zCp4 pic.twitter.com/FcCN4pNGvo — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 29, 2019

Brno Kulübü'nün başsağlığı mesajında, "Bizler için bir dost ve kardeş olan Sural'ın ölümünü büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Sonsuza kadar bizden ayrıldı" yorumu yapıldı.

S hlubokým zármutkem jsme se dozvěděli, že nás ve věku nedožitých 29 let navždy opustil odchovanec, kamarád a bráška Pepa Šural...



Odpočívej v pokoji, Pepo... pic.twitter.com/Dh2klRIwTH — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) April 29, 2019

Slovan Liberec Kulübü'nün paylaşımında, Slavia Prag ile hafta sonu oynanacak lig maçında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı aktarılarak, "Huzur içinde uyu. Sural'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Památku Josefa Šurala společně uctíme minutou ticha před sobotním ligovým duelem proti Slavii Praha. pic.twitter.com/S67fnhoPe7 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 29, 2019

Barcelona Kulübü'nün Twitter'daki Türkçe hesabından gönderilen mesajda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.