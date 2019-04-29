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Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 29.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

Futbol camiasından birçok isim ve kulüp, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek oyuncu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Dünya devlerinden Josef Sural için başsağlığı mesajları

İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için paylaşımda bulundu.

Sparta Prag Kulübü'nün mesajında, Sural'ın vefatının camiayı derinden yaraladığı belirtilerek, "Josef, seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu" ifadesi kullanıldı.

Brno Kulübü'nün başsağlığı mesajında, "Bizler için bir dost ve kardeş olan Sural'ın ölümünü büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Sonsuza kadar bizden ayrıldı" yorumu yapıldı.

Slovan Liberec Kulübü'nün paylaşımında, Slavia Prag ile hafta sonu oynanacak lig maçında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı aktarılarak, "Huzur içinde uyu. Sural'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Barcelona Kulübü'nün Twitter'daki Türkçe hesabından gönderilen mesajda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Porto Kulübü'nden, "İyi dileklerimiz bu zor zamanlarda Sural'ın ailesiyle" mesajı paylaşıldı.

Tottenham Kulübü de "Dün yaşanan trajik kazanın ardından düşüncelerimiz Josef Sural'in ailesi, eski oyuncumuz Steve Caulker ve Alanyaspor'daki herkesle" mesajını paylaştı.

Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, "Güne üzücü bir haberle başladım. Sural'ın acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını gönderdi.

Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Türkçe yaptığı paylaşımda, "Ailesine ve Alanyaspor'a sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Barcelona Tottenham Sparta Prag Alanyaspor Porto Petr Cech

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