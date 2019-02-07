HABER

Dünya fotoğraf ödülleri açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kısa listesi belli oldu.

Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri fotoğrafçılığın tüm çeşitliliği ile birlikte dünyanın dört bir yanından yeteneklerin gözler önüne serilmesini hedefliyor. Fotoğrafçılık alanından yükselen yetenekleri keşfetmenin yanısıra tanınmış sanatçıların da çalışmalarını takip etmek açısından global bir kitleye hitap ediyor. Ödüllerde, her yıl, bir önceki senenin en iyi çağdaş fotoğrafları ödüllendirilirken geniş bir yelpazedeki fotoğraf türleri de takdir ediliyor. Bu yıl 12.’si düzenlenen yarışmaya katılan çalışmalar Mimari, Kültür, Kreatif, Hareket, Manzara, Doğal Dünya & Vahşi Yaşam, Portre, Natürmort, Sokak ve Seyahat kategorilerinde ödül için yarışacak. 2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kısa listesine kalan fotoğraflardan bazıları...

2019 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri kısa listesi açıklandı

Seyahat kategirisinde kısa listeye kalanlardan İtalyan fotoğrafçı Marco Zaffignani'nin çalışması.
Kültür kategorisinde yarışan Çinli fotoğrafçı Lifeng Chen'in 'İmanın Kırmızı Nehri' isimli çalışması.
Manzara kategorisinde yarışan ve kısa listeye kalan Rus fotoğrafçı Oleg Kugaev'in çalışması.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Doğal Dünya & Vahşi Yaşam kategorisinden kısa listeye kalan Kanadalı fotoğrafçı Sandi Little'nin 'Güç Çemberi' isimli fotoğrafı.
Kültür kategorisinden kısa listeye kalan Malezyalı fotoğrafçı Eng Chung Tong'un çalışması.
Seyahat kategorisinde kısa listeye kalanlardan Japon fotoğrafçı Yukihito Ono'nun 'Lamba Ormanı' çalışması.
Kreatif kategorisinden Çekyalı Martin Stranka'nın 'Hayalperestler ve Savaşçılar' çalışması.
Portre kategorisinde kısa listeye kalanlardan İranlı fotoğrafçı Hasan Torabi'nin 'Kültür' fotoğrafı.
Yarışmanın Seyahat kategorisinde yarışan Fransız fotoğrafçı Nicolas Boyer'in Tokyo'da çektiği 'Gelinlik Giyen Kadın' fotoğrafı.
Kreatif kategorisinde kısa listeye kalan Kazak fotoğrafçı Alexandr Vlassyuk'un 'Bisiklet Gezisi' çalışması.
Hareket kategorisinden kısa listeye kalan ABD'li fotoğrafçı Christy Lee Rogers'in 'Uyum' isimli fotoğrafı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Fotoğraf Yarışması

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya: Korkunç sonuçları olur!

Rusya: Korkunç sonuçları olur!

Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

Onlar başkan için 'ölmeye hazır'

Onlar başkan için 'ölmeye hazır'

Antarktika’da kayıp bir şehir mi var?

Antarktika’da kayıp bir şehir mi var?

ABD'deki üniversitede silahlı saldırı!

ABD'deki üniversitede silah sesleri!

70 yıllık gizem! Netanyahu'nun kararı büyük tepki topladı!

70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.