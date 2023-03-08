HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR? 8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir? İşte tarihçesi...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR? 8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir? İşte tarihçesi...

08.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atatürk "Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" demiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan günün temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunuyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü anlamı nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir? İşte tarihçesi...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR? 8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı, önemi nedir? İşte tarihçesi...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ABD'de bulunan bir tekstil fabrikasında grev yapmaya başlayan 120 kadının hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkmıştır. İşte Dünya Kadınlar Günüile ilgili merak edilenler...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir. Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Seçim sloganı olarak kullanamazsınız!"Kılıçdaroğlu'nun seçim konuşmasına 'Yunus Emre' tepkisi! 2 seçenek sundu, telif istedi: "Seçim sloganı olarak kullanamazsınız!"
Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem olduHerkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorumKılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

En Çok Okunan Haberler

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

"İnce ile görüştüm" diyerek açıkladı! "İçinden çıktığım partiyle..."

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi

'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

Putin'den deprem talimatı: Ağustos'a kadar mühlet verdi

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.