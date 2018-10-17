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Dünya miras alanlarının yüzde 80'i risk altında!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Alanalarının yüzde 80'inin risk altında olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Yükselen deniz seviyesinin tarihi eserleri tehdit ettiğini açıklayan UNESCO, risk altındaki bölgeler içinde Türkiye'den de 2 yer bulunduğunu söyledi.

Deniz seviyesinin yükselmesinin sadece ev ve iş yerlerini değil, dünya miras alanlarını da tehdit ettiğini bildiren "Sciencemag" internet sitesi, konu ile ilgili acilen önlem alınması gerektiğini açıkladı.

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Çalışmada, 2100 yılına kadar bölge genelinde su taşkınları riskinin yüzde 50, erozyon riskinin de yüzde 13 oranında artabileceği ve söz konusu 49 alandan 40'ının deniz taşkını, 46'sının ise kıyı erozyonu tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.
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Çalışmada, Yunanistan'daki Ortaçağ'dan kalma tarihi Rodos şehri, Cezayir'deki Cezayir Kasbahı ve İtalya'daki Venedik Lagünü yükselen deniz seviyesi nedeniyle risk altındaki yerler arasında listelendi.
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Risk altında gösterilen yapılar arasında İstanbul'da bulunan Aya Sofya Müzesi de yer aldı.
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Risk altında gösterilen ve Türkiye'de yer alan bir başka yapı ise Efes Antik Kenti oldu.
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Risk altında olduğu belirtilen diğer yapılardan bazıları şöyle... Dubrovnik (Eski kent)
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Delos
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Palazzi dei Rolli
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Kartaca
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Rodos
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Akdeniz'deki Dünya Mirası Listesinde yer alan düşük yükseltideki 49 alanda yapılan çalışmada, bu alanlardan 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu tehdidi altında olduğu belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Miras Alanları yükselen deniz seviyesi

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