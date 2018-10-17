Dünya miras alanlarının yüzde 80'i risk altında!

Deniz seviyesinin yükselmesinin sadece ev ve iş yerlerini değil, dünya miras alanlarını da tehdit ettiğini bildiren "Sciencemag" internet sitesi, konu ile ilgili acilen önlem alınması gerektiğini açıkladı.
Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!
Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B gözaltına alındı
Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!
Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı
Bakan'dan başkonsolosa tepki: Dalga geçer gibi!
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum