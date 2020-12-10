Dünya rekoru onlarda! İşte kadın vücudunu forma sokan Japon egzersizleri

Japon kadınlarının 25 yıldan uzun bir süredir uzun ömürlü dünya rekorunu ellerinde tuttuğunu biliyor muydunuz? İdeal fizikleri ve yaşlanmayan görünüşleriyle dünyayı şaşırtan Japon kadınlar, egzersizi sağlıklı beslenmeyle destekleyince kusursuz bir görünüme kavuşuyorlar. İşte Japon mühendis ve Aikido öğretmeni Katsuzo Nishi'nin geliştirdiği Katsuzo sistemi. İdeal fizikleri ve yaşlanmayan görünüşlerini bu egzersizlere borçlular. Bu egzersiz bacaklardaki kan akışını artırmaya yardımcı olur. Bacakların ağrısını geçirir. Sert bir yüzeye yüzüstü uzanın. Dizlerinizi bükün. Rahatlayın ve bacaklarınızın rüzgar tarafından sallanan saz olduğunu hayal edin. Bu egzersiz duruş ve dolaşım sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Sırtüstü yatın. Yüzey sert olmalı. Rahatlayın ve vücudunuzun boş ve hafif olduğunu hayal edin. Dizlerinizi bükün. Ayaklarınızı kaldırmayın. Bunu yapmak için, yavaşça ayaklarınızı kalçalarınıza doğru çekin. Kafanızı yavaşça yukarı kaldırın. Ellerinizle dizlerinize ulaşmaya çalışın. Omurga kemiğini kaldırmayın. Dizlerinize ulaştığınızda başınızı yukarı kaldırın ve omurganızın yatay konumda olduğunu kontrol edin. Bu pozda mümkün olduğunca uzun süre kalın. Enerjinin kafanızdan geldiğini hayal edin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve rahatlayın.

Doğum sonrası kasları zayıflayan kadınlar için bu egzersizi uygulamak önemlidir. Aynı zamanda dengeyi, sindirimi artırır ve istenmeyen mide ağırlığını gidermeye yardımcı olur. Görseldeki gibi bacaklarınızı kaldırın kollarınızı da bacaklarınızın yanına koyun. 4'e kadar sayın ve bacaklarınızı yukarı doğru uzatın. Parmaklarınızla dizlerinize dokunun. Yorgunluk hissedene kadar bu pozisyonda kalın. Fiziksel şeklinize bağlı olarak 10 kez tekrarlayın. Söğüt dalı egzersizi sırt ağrısını azaltmaya ve damarları güçlendirmeye yardımcı olur. Görseldeki gibi durun bacaklarınızı olabildiğince yukarı doğru gerin. Ayaklarınız paralel olmalı. Vücudunuza odaklanın ve onun ağırlıksız ve boş olduğunu hayal edin. Ellerinizi arkada birleştirin başınızı geriye doğru bükün. Maksimum seviyede kollarınızı gevşetin. Yavaşça sola ve sağa hareket edin. Nehrin yanında bir söğüt dalı olduğunuzu hayal edin. Yorgun hissettiğiniz zaman, başlangıç pozisyonuna geri dönün. Bu egzersiz mide ağırlığını kaybetmeye yardımcı olur ve omurga ve kan dolaşım sistemi için faydalıdır. Ayrıca hayal gücünü geliştirmeye ve zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olur. Sırtüstü uzanın. Yüzey sert olmalı. Vücudunuzu rahatlatın .Ellerinizi başının arkasına birleştirin. Vücudunuzu yavaşça oturma pozisyonuna kaldırın. Bacaklarınızı bükmemeye gayret edin. Bir nehrin yanında durduğunuzu hayal edin. Nehre bakıyor ve rahatlıyorsunuz. Yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün. Nehre baktığınızı unutmayın. Gözlerinizi yukarı kaldırın ve gökyüzüne baktığınızı hayal edin.