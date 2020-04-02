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Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 08:28 | Son Güncelleme

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dünyanın ilk kez koronavirüs pandemisiyle karşı karşıya olduğunu ve virüse ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni koronavirüs açıklaması

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, karamsar bir tablo çizdi.

"50 BİN ÖLÜ SAYISINA ULAŞACAĞIZ"

Ghebreyesus, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" dedi. Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu güne dek yaklaşık 4 ay geçtiğini belirten Ghebreyesus, "Dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık dünyanın daha önce Kovid-19 türü bir pandemiyle karşılaşmadığının altını çizerek, "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, dünyanın koronavirüs nedeniyle karşılaştığı ilk pandemi" diyen Ghebreyesus, virüsün pek çok bilinmezlikleri barındırdığını vurguladı.

MASKE TARTIŞMASI

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden maske kullanımı tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." diye konuştu.

IMF VE DÜNYA BANKASINA ÇAĞRI

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrıda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DSO IMF' den İnsaflı olmasını istemiş )) Türkiye ve Rusya IMF den Yardım istememiş.. CHP nin kudurmasının bir sebebide bu. Otel odalarında IMF ile fingirdeştikleri ortaya çıkınca bile Yüzleri Kızarmamıştı. _BizBizeYeterizTürkiye_ öylesine bir slogan değil! Devlet Her konuda Üzerine düşen görevi yerine getiriyor.. Ekrem Başkan'da artislik yapacağına; Hiç olmazsa Altı Ay Bedava Su dağıtsın İstanbullu'ya.. Ondan Hastaneler İnşaa etmesini Bekleyen yok! Yapamazda Zaten..İptal eder Öyle Projeleri Proje Adam.
BUNLARDA MAAŞLI BELEŞÇİ. BAŞTA PANDEMİ DEĞİL DEMİŞLERDİ. HERKES MESELEYİ ANLARKEN BU ÖKÜZLER ANLAMADI KONUYU.
dünya sağlık örgütü hangi amaca hizmet ettiğini bilmeyen kalmamıştır.Sürekli çıkıp endişe duyup yok oluyosunuz.Dikkat edin dsö de çalışan tüm ülke doktorları çıkıp insanlara korkuyu salıp başkada birşey yapmadan kayboluyolar.
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