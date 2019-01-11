HABER

"Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" belgeseli izleyiciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Dünya tarihine yön veren önemli olaylar ve etkili karakterlerle izleyicileri bir zaman makinesinde yolculuğa çıkarmayı amaçlayan belgeselin ilk bölümü yarın yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" belgeseli, TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.

Tarihin birbirinden farklı zaman dilimlerindeki gerçek kişi ve hikayeleri konu edinen belgeselin ilk bölümü yarın yayınlanacak.

Kurmaca ve animasyonun anlatım olanaklarının da kullanıldığı, izleyicileri bir zaman makinesinde yolculuğa çıkarmayı amaçlayan dokü-drama türündeki yapım, her cumartesi ekranlarda olacak.

Belgeselde, savaş günlerindeki Japon Başbakan Kantaro Suzuki, Büyük Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olaylar dizisini başlatan hadise, vebanın tüm Avrupa'yı sardığı günler, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Eski Çin'de gerçekleşen ve binlerce yıl sonra Güney Amerika'nın yağmalanmasına neden olan kehanet, Napolyon, Hitler, Cengiz Han, Tesla gibi önemli olaylar ve etkili karakterler konu edilecek.

- 100 dekor, 400 kostüm, 600 oyuncu

İzleyicilerin dünya tarihine olan bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları"nda, canlandırma sahneleri için özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve 600'e yakın oyuncu görev aldı.

Her biri 26 dakikadan oluşan 23 bölümlük "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" projesi için 100'e yakın dekor inşa edilirken, 400’e yakın kostüm dikildi.

Görsel teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılan belgeselde animasyon sanatçıları, her bölüm için karakter, mekan ve mizansen tasarımları gibi çalışmaları detaylı ve ince bir yaklaşımla sürdürdü.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı
Bitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındıBitkin bulunan sığırcıklar, bakımlarının ardından doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları Emre Konuk TRT Belgesel

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.