Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm ve Dijital Dönüşüm teması ile kutladığımız Dünya Turizm Günü'nde çağdaş eğilimleri ve talepleri yakından takip ettiğimizi, stratejilerimizi buna göre şekillendirdiğimizi ve sektör paydaşlarımızla omuz omuza başarıya ilerlediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.
Ersoy, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel barışın ve ekonominin itici gücü turizme armağan edilen Dünya Turizm Günü'nü kutladı.
Türkiye'yi bir dünya markası yapan turizm sektörüne en büyük katkıyı sağlayan turizm emekçilerine şükranlarını sunan Ersoy, "Turizm ve Dijital Dönüşüm' teması ile kutladığımız Dünya Turizm Günü'nde çağdaş eğilimleri ve talepleri yakından takip ettiğimizi, stratejilerimizi buna göre şekillendirdiğimizi ve sektör paydaşlarımızla omuz omuza başarıya ilerlediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...
Kastamonu'da facia! Evler alev alev yanıyor
Trump ve Poroşenko Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda pişti oldu
Kutsal kaya önünde çıplak fotoğrafa gözaltı
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...
Zabıtaya tokat pahalıya patladı
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum