Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm ve Dijital Dönüşüm teması ile kutladığımız Dünya Turizm Günü'nde çağdaş eğilimleri ve talepleri yakından takip ettiğimizi, stratejilerimizi buna göre şekillendirdiğimizi ve sektör paydaşlarımızla omuz omuza başarıya ilerlediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel barışın ve ekonominin itici gücü turizme armağan edilen Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Türkiye'yi bir dünya markası yapan turizm sektörüne en büyük katkıyı sağlayan turizm emekçilerine şükranlarını sunan Ersoy, "Turizm ve Dijital Dönüşüm' teması ile kutladığımız Dünya Turizm Günü'nde çağdaş eğilimleri ve talepleri yakından takip ettiğimizi, stratejilerimizi buna göre şekillendirdiğimizi ve sektör paydaşlarımızla omuz omuza başarıya ilerlediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

