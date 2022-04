Dünyaca ünlü bilim insanı Hobbitler’in yerini söyledi! Gizemli kazıda kemikleri bulunmuştu

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Endonezya’nın Flores adasında Hobbit benzeri bir insan türünün kemikleri bulundu. 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren Pleistosen döneminden kalma kemikler, 2004'te keşfedilmiş ve bunların bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu anlaşılmıştı. İngiliz antropoloji profesörü ve Oxford Üniversitesi’nin eski akademisyenlerinden Dr. Gregory Forth, Hobbitler’in hala hayatta olduğunu savundu.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE YER VERDİ

Ünlü antropolog piyasa çıkartmaya hazırlandığı Between Ape and Human (Maymun Ve İnsan Arasında) adlı kitabında Lio adlı yerel bir kabilenin Hobbit ırkının torunları ya da dolaylı olarak akrabaları olabileceğini iddia etti. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, yaklaşık 1,2 metre boyunda ve vücudu kıllarla kaplı bu canlıların yerel halk tarafından sıklıkla görüldüğünü öne sürdü.