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Dünyaca ünlü bilim insanı Hobbitler’in yerini söyledi! Gizemli kazıda kemikleri bulunmuştu

27.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hobbit lakaplı insansı tür Homo floresiensis’in varlığı bilim insanlarının tartıştığı konulardan biri olmaya devam ediyor. Fiziksel özelliklerinin kısa boylu, büyük ayaklı ve kıvırcık saçlı olduğu belirtilen Hobbitler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Endonezya'nın Flores adasındaki esrarengiz kazıda Hobbit benzeri canlıların kemiklerinin bulunmasının ardından ünlü antropolog Gregory Forth, bu türün insanlardan gizli bir şekilde Endonezya’da yaşadığını iddia etti.

Dünyaca ünlü bilim insanı Hobbitler’in yerini söyledi! Gizemli kazıda kemikleri bulunmuştu

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Endonezya’nın Flores adasında Hobbit benzeri bir insan türünün kemikleri bulundu. 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren Pleistosen döneminden kalma kemikler, 2004'te keşfedilmiş ve bunların bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu anlaşılmıştı. İngiliz antropoloji profesörü ve Oxford Üniversitesi’nin eski akademisyenlerinden Dr. Gregory Forth, Hobbitler’in hala hayatta olduğunu savundu.

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GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİNE YER VERDİ

Ünlü antropolog piyasa çıkartmaya hazırlandığı Between Ape and Human (Maymun Ve İnsan Arasında) adlı kitabında  Lio adlı yerel bir kabilenin Hobbit ırkının torunları ya da dolaylı olarak akrabaları olabileceğini iddia etti. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, yaklaşık 1,2 metre boyunda ve vücudu kıllarla kaplı bu canlıların yerel halk tarafından sıklıkla görüldüğünü öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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