Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dünyaca ünlü bilim insanından uzaylı açıklaması! “28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

    Dünyaca ünlü bilim insanından uzaylı açıklaması! “28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

    03.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Harvard profesörü Avi Loeb, 2014 yılında Papua Yeni Gine sularına düşen bir meteor parçaları üzerinde yapılan testler sayesinde kısa sürede uzaylıların varlığına dair bilgilere ulaşılacağını dile getirdi. Dünyaca ünlü bilim insanı Loeb, uzaylıların var olup olmadığını bir aydan daha kısa sürede öğrenebileceklerine inandıklarını söyledi.

    Astrofizikçi Avi Loeb, 2014 yılında Dünya'ya düşen ve aslında dünya dışı varlıkların teknolojisinden şüphelenilen bir meteor parçasının bulunduğunu dile getirdi. Loeb ve ekibi meteor parçasını analiz için Harvard’a getirirken bilimsel araştırmalarda yoğunlaştı. Harvardlı profesöre göre dünya uzaylıların var olduğuna dair bilimsel kanıt elde etmenin eşiğinde.

    DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

    kapak1

    2014 yılında Papua Yeni Gine’ye 420 kilometrelik uzaklıktaki Manus Adası açıklarındaki deniz tabanında bulunan meteor parçası bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. Daily Star’a konuşan Loeb,meteorun insanoğlunun bilmediği bir teknolojiden ya da Güneş Sistemi'nin dışından gelip gelmediğini belirlemek için dünyanın dört bir yanındaki dört laboratuvarda analiz edildiğini söyledi.

    Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi bünyesindeki Teori ve Hesaplama Enstitüsü müdürü 61 yaşındaki Loeb, erken belirtilerin meteor parçasından alınan örneklerin insanoğlunun bildiği herhangi bir uzay taşından daha güçlü olduğu yönde olduğunu dile getirdi.

    “1 AY İÇİNDE ÖĞRENECEĞİZ”

    kapak2

    Almanya, Papua Yeni Gine ve ABD’deki üniversitelerde bilimsel çalışmaların devam ettiğini ifade eden Loeb, “Şimdi bu verileri analiz ediyoruz. 28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz. Bir aydan kıza bir sürede meteorun neyden yapıldığını ve teknolojisinin kökenini öğrenme sürecindeyiz” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

    Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

     2491 yılından geldiğini söyledi! Bu sefer tarih verdi

    2491 yılından geldiğini söyledi! Bu sefer tarih verdi

     Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

    Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

     Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”
    Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...
    Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk ettiBenzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti
    Anahtar Kelimeler:
    uzaylı harvard

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

    Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

    Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

    Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

    Bahçesine yüzme havuzu yaptırmak istedi! Kazdıkça öyle bir şey çıktı ki...

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Günün Videosu

    Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
    Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.