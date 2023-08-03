Dünyaca ünlü bilim insanından uzaylı açıklaması! “28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Astrofizikçi Avi Loeb, 2014 yılında Dünya'ya düşen ve aslında dünya dışı varlıkların teknolojisinden şüphelenilen bir meteor parçasının bulunduğunu dile getirdi. Loeb ve ekibi meteor parçasını analiz için Harvard’a getirirken bilimsel araştırmalarda yoğunlaştı. Harvardlı profesöre göre dünya uzaylıların var olduğuna dair bilimsel kanıt elde etmenin eşiğinde.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

2014 yılında Papua Yeni Gine’ye 420 kilometrelik uzaklıktaki Manus Adası açıklarındaki deniz tabanında bulunan meteor parçası bilim dünyasını heyecanlandırmıştı. Daily Star’a konuşan Loeb,meteorun insanoğlunun bilmediği bir teknolojiden ya da Güneş Sistemi'nin dışından gelip gelmediğini belirlemek için dünyanın dört bir yanındaki dört laboratuvarda analiz edildiğini söyledi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi bünyesindeki Teori ve Hesaplama Enstitüsü müdürü 61 yaşındaki Loeb, erken belirtilerin meteor parçasından alınan örneklerin insanoğlunun bildiği herhangi bir uzay taşından daha güçlü olduğu yönde olduğunu dile getirdi.

“1 AY İÇİNDE ÖĞRENECEĞİZ”

Almanya, Papua Yeni Gine ve ABD’deki üniversitelerde bilimsel çalışmaların devam ettiğini ifade eden Loeb, “Şimdi bu verileri analiz ediyoruz. 28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz. Bir aydan kıza bir sürede meteorun neyden yapıldığını ve teknolojisinin kökenini öğrenme sürecindeyiz” dedi.