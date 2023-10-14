Dünyaca ünlü isim Lana Rhodes yeni imajını görücüye çıkarttı! Saç rengindeki değişiklik hayranlarından tam not aldı

Dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lana Rhoades, sosyal medyada hesaplarını aktif olarak kullanmıyordu. Fenomen isim uzun aralıklar vererek kullandığı Instagram hesabında aktif olmaya karar verdi. Son zamanlarda Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni imajını paylaştı.
Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında köpeğiyle yatağında uzandığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin paylaşımında dikkatleri yeni saç rengi çekti. Rhoades'in gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.